«Акорди Хортиці» вразили майстерністю юних виконавців

З 24 по 29 березня у Запоріжжі пройшов заключний етап ХІХ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці». Конкурсні прослуховування відбувалися в музичних школах та обласній філармонії, на гостей міста чекала цікава пізнавальна програма.
Конкурс завершився урочистим нагородженням та фінальним гала-концертом переможців в обласній філармонії.
Цього року Гран-прі ХІХ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» вибороли одразу три конкурсанти: колектив «Менестрелі» Запорізької дитячої школи мистецтв №2 (Запоріжжя), Анна Бурель (м. Харків) та Єва Волкова (Білорусь, м. Мінськ). І дійсно, обрати найкращих із кращих було нелегко – діти й підлітки не просто грали із дорослою майстерністю, але й вражали тонкою передачею емоційних нюансів музичних творів.
Всі результати XVII Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва „Акорди Хортиці” розміщено на офіційній сторінці у Facebook.
ХІХ Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» проводиться за підтримки обласної державної адміністрації в рамках Програми розвитку культури Запорізького краю на 2018-2022 роки.
Учасників та гостей свята на урочистій церемонії нагородження привітали представники обласної та міської влади, члени журі. Лауреати отримали традиційні нагороди: дипломи, подарунки, заохочувальні призи та почесне право виступити на гала-концерті. Особливим призом є можливість зіграти концертні програми з академічним симфонічним оркестром Запорізької обласної філармонії.
На І тур фестивалю було подано 250 заявок від запорізьких колективів та солістів. До заключного етапу конкурсу пройшли близько 900 учасників. Їх виконавську майстерність оцінювало міжнародне журі, яке очолила заслужена артистка України Богдана Півненко (Київ). До складу журі увійшли провідні викладачі та музиканти з України, Польщі, Литви, Сербії. Всі члени журі проводили майстер-класи та виступали на сцені обласної філармонії з власними програмами. Участь у конкурсі-фестивалі з такою насиченою програмою має велике значення як для юних музикантів, так і для їхніх викладачів.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко привітав учасників конкурсу-фестивалю та вручив спеціальну нагороду лауреату І ступеня у двох номінаціях: «Соліст-інструменталіст» та «Соліст з оркестром», наймолодшому учаснику Корнію Шелдунову (8 років, м. Харків).
– Обласна влада завжди підтримує молоді таланти, зокрема «Акорди Хортиці» проводяться за підтримки обласної державної адміністрації в рамках Програми розвитку культури Запорізького краю на 2018-2022 роки. Надзвичайно важливо, що до міжнародного журі запрошено провідних викладачів та музикантів з різних країн. За 19 років існування конкурсу в ньому взяли участь понад 7 тисяч юних музикантів з Австрії, Вірменії, Грузії, Китаю, Сербії, Чехії, США, Великої Британії, Японії, Литви, а також з усіх куточків України. Кількість учасників конкурсу постійно зростає, «Акорди Хортиці» дають юним музикантам упевнений старт до успіхів у творчій професії, – зазначив Владислав Мороко.
Гала-концерт ХІХ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» ще раз продемонстрував високий рівень виконавської майстерності юних музикантів, які грають класичну, сучасну музику, твори українських композиторів. Учасники та гості «Акордів Хортиці» вже з нетерпінням чекають наступного, ювілейного фестивалю.
„Акорди Хортиці” – конкурс, який розвиває творчий потенціал, надає можливість показати свою майстерність, відкриває нові імена і таланти.