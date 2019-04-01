Для отримання електронного підпису до фіскальної служби звернулись 7225 запорізьких платників

За перший квартал електронні довірчі послуги у фіскальній службі Запорізької області отримали 7225 платників податків. Фахівці запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів сформували 18446 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як підкреслив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у цьому році запорізькі платники активніше звертаються за електронними ключами – у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість клієнтів відділень АЦСК зросла на 441 особу.
Керівник фіскальної служби регіону відзначив, що співробітники центрів щоденно обслуговують, щонайменше, 80 відвідувачів. Серед них переважно суб’єкти підприємницької діяльності, посадові особи державних органів, підприємств, організацій та установ м. Запоріжжя та області.
Він також нагадав, що кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надають доступ до десятків он-лайн сервісів ДФС, зокрема, які реалізовані і в Електронному кабінеті платника, а також до електронних послуг інших державних відомств.
Більше інформації про умови і особливості надання електронних довірчих послуг – на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області