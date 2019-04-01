У РАЙОНАХ ОБЛАСТІ БУДЕ АКТИВІЗОВАНО РОБОТУ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація підсумків інвентаризації та паспортизації пам’яток археології Вільнянського району, проведеної Запорізьким обласним центром охорони культурної спадщини, та відкриття виставки унікальних раритетів, знайдених під час останніх розкопок.
У заході взяли участь представники місцевої влади, комунальних закладів, фахівці у сфері охорони культурної спадщини, громадськості.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко повідомив, що на позачерговій сесії обласної ради депутати підтримали Програму збереження та використання об’єктів культурної спадщини Запорізької області на 2019 – 2023 рр.
– Це знакова подія, яка забезпечить належний облік і ведення контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини. Програма захисту культурної спадщини не працювала останні декілька років. Програму, яку прийняли на сесії, розробляли спільно співробітники Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини, науковці та спеціалісти Департаменту. Вона охоплює всі напрямки захисту культурної спадщини і дозволить на місцях приймати свої аналогічні програми. Одна з головних проблем, яку покликана вирішити програма, – це інвентаризація та паспортизація об’єктів. Без них об’єкти культурної спадщини стають жертвами грабіжницьких розкопок, знищуються під час сільськогосподарської діяльності. Тож інвентаризація та паспортизація необхідні для майбутніх поколінь, адже є важливим джерелом у дослідженні нашого краю, допомагає руйнувати велику кількість міфів, наприклад, що на території нашого краю було дике, незаселене поле, – зазначив Владислав Мороко.
За словами посадовця, прийняття програми дасть можливість проводити розкопки на курганах. Наприклад, це рятувальні розкопки пам’ятки археології «Курган-могильник Мамай-могила» – вона поступово сповзає в Каховське водосховище, за останні 30 років обвалилося майже 400 метрів берега. У цьому році виділено 100 тис. грн., протягом п’яти років буде спрямовано 500 тис. грн. Цього року на Мамай-могилі буде відпрацьовано алгоритм використання коштів. Закладено кошти також на рятувальні роботи на кургані-могильнику біля кургану «Солоха».
Директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін представив підсумки інвентаризації та паспортизації пам’яток археології Вільнянського району протягом останніх трьох років. Роботу проводить обласний центр охорони культурної спадщини за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та відділу культури і туризму Вільнянської райдержадміністрації. Фінансувалася ця діяльність за рахунок районного бюджету на територіях Антонівської сільської ради та Петро-Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади, а також за рахунок коштів обласного бюджету – на території Московської сільської ради. Інвентаризація та паспортизація проводилася протягом 2016-2018 років.
Під час проведення паспортизації виявлено додаткові об’єкти, які раніше не перебували на обліку. Наприклад, курганний могильник (охоронний № 1861), де під час інвентаризації у 2010 р. виявлено два кургани, а в 2018 році – один насип. На полі, де знаходиться курганний могильник (охоронний № 1410), виявлено два насипи, які раніше не були на обліку.
Курганний могильник (охоронний № 1864), що неподалік від с. Ясинувате, частково досліджений у 1980-х рр. Тоді було досліджено 14 насипів, у яких виявлено 51 поховання. П’ять курганів споруджено в епоху бронзи, вісім – у скіфські часи і один – в середньовіччі. Крім цього, на поверхні кургану №1 зафіксовано уламки каміння зі зруйнованою оранкою крепіди. Серед них виділяється менгіроподібний уламок довжиною приблизно 1 м, який має слабкі сліди обробки.
Обстежено та складено документацію на 31 пам’ятку археології (73 внутрішньокомплексних), а саме: 12 розташовано на території Петро-Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади, 11 – на території Антонівської сільської ради та вісім – на території Московської сільської ради.
На сьогодні 19 із цих пам’яток (37 внутрішньокомплексних одиниць) піддаються сільськогосподарській обробці: на території Петро-Михайлівської сільської ОТГ – пять (шість внутрішньокомплексних одиниць), Московської сільради – шість (14 внутрішньокомплексних одиниць), Антонівської сільради – 10 (17 внутрішньокомплексних одиниць).
Начальник відділу культури і туризму Вільнянської райдержадміністрації Олена Лук’янчук поінформувала про співпрацю територіальної громади, місцевих депутатів, органів державної влади, землекористувачів, завдяки чому було обстежено 136 об’єктів, за виявленими порушеннями винесено 67 попереджень. Здійснюється встановлення тимчасових інформаційних знаків на пам’ятках археології, проводиться робота з фермерами щодо запобігання знищення пам’яток. На курганах установлено 161 відповідний знак.
Згідно з Програмою збереження і використання об’єктів культурної спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки в 2019 році виділено кошти на інвентаризацію, паспортизацію 141 пам’ятки археології у Вільнянському району та виготовлення науково-проектної документації щодо визначення меж територій пам’яток та їх охоронних зон. За результатами проведеної паспортизації та інвентаризації пам’яток археології Вільнянського району рішенням Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій запропоновано занести ці пам’ятки до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом «археологія» та категорією місцевого значення.
Як наголосив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко, роботу з інвентаризації та паспортизації пам’яток археології буде активізовано і в інших районах області.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій