В Запорізькій області розпочато Місячник зайнятості жінок

Аналіз стану ринку праці у Запорізькій області свідчить, що безробіття дійсно має «жіноче обличчя». За оперативними даними, протягом 1 кварталу 2019 року послуги служби зайнятості отримали 30,5 тис. зареєстрованих безробітних, серед яких 16,4 тис. (або 53,9%) жінок. Також слід відзначити, що частка жінок-безробітних в останні роки збільшується. Так, у 2017 році вона дорівнювала 52%, а у 2018 році – 53,3%.
Станом на 1 квітня 2019 року на обліку в службі зайнятості області перебувало 11,5 тис. безробітних жінок. На сьогодні середній вік жінки-безробітної становить 41 рік.
За віковим цензом:
– 5% безробітних жінок у віці до 25 років;
– 27% – у віці від 25 до 35 років;
– 41% – у віці від 35 до 49 років;
– 13% – від 50 до 54 років;
– 14% – від 55 років.
За освітою: 44% жінок мають вищу освіту, 47% – професійно-технічну, 9% – середню та базову середню.
Діловий потенціал жінок не надто поступається чоловічому. Так, за оперативними даними, протягом кварталу за сприяння служби зайнятості отримали роботу 6,2 тис. чоловіків та 4,5 тис. жінок. Серед загальної чисельності працевлаштованих, жінки складають 43%.
Служба зайнятості підтримує підприємницькі ініціативи безробітних шляхом одноразової виплати всієї суми допомоги по безробіттю. Протягом 1 кварталу 14 безробітних жінок отримали шанс започаткувати власну справу. Серед тих, хто хоче спробувати себе в організації приватного бізнесу, майже половина жінок (45%).
Найефективнішим заходом, що організовує служба зайнятості для безробітних громадян, і в першу чергу для жінок, є професійне навчання. З початку 2019 року до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості були залучені 459 жінок, або 38% від загальної чисельності безробітних, які навчались.
У кожному центрі зайнятості та філії жінки залучались до такої активної форми зайнятості, як участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість. Протягом 1 кварталу 2019 року у тимчасовій зайнятості взяли участь 1,2 тис. жінок, або 33% загальної чисельності залучених до вказаних робіт.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у 1 кварталі працевлаштовано 97 безробітних жінок, або 48% загальної кількості працевлаштованих за цією нормою законодавства.
Україна досягла прогресу в сфері законодавчого забезпечення ґендерної рівності. Проте, жінки все ще залишаються вразливими, зазнаючи різноманітних форм дискримінації та ґендерної нерівності. Дискримінація у сфері зайнятості та ґендерні упередження – це фактори, які найчастіше обмежують доступ жінок до високооплачуваної, більш престижної роботи та зміцнюють існуючу нерівність.
За законом, жінки і чоловіки мають право на рівну винагороду за однакову працю. Але, за даними Головного управління статистики в Запорізькій області за 2018 рік в регіоні середня заробітна плата чоловіків склала 10 268 грн., а жінок – 7 362 грн., або 71,7% зарплати чоловіків.
З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності жінок в сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування цієї категорії громадян, обласною службою зайнятості протягом квітня 2019 року традиційно проводиться акція «Місячник зайнятості жінок».
Звертаємось до наших чарівних та цілеспрямованих жінок: якщо Ви бажаєте бути успішною, знайти гідну, цікаву роботу відповідно до професійних інтересів та уподобань, Вашим надійним помічником стане державна служба зайнятості. Запрошуємо до співпраці!
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