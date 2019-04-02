Відкриття виставки до 60 річчя Запорізької дитячої художньої школи

4 квітня 2019 року у Виставковій залі Запорізької організації НСХУ о 15 годині відкривається звітна художня виставка творчих робіт викладачів, учнів і випускників Запорізької дитячої художньої школи, яка присвячена 60 – річному ювілею навчального закладу. На ювілейній виставці ЗДХШ представлені творчі роботи учнів, викладачів та випускників – всього біля 200 робіт. Ця виставка надає можливість організаторам поновити зв’язок часів і поколінь, оживити пам’ять про славне минуле учбового закладу і репрезентувати сучасні творчі досягнення і викладачів, і учнів.