Валерій Манько: “Роботодавці Запорізького регіону на соціальні видатки спрямували близько двох мільярдів”

За перший квартал 2019 року надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного і соціальних фондів від запорізьких платників склали 1 мільярд 883 мільйона гривень (за оперативними даними, без показників великих підприємств, які обліковані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який зазначив, що рівень надходжень до показників минулого року збільшився на 307 мільйонів гривень.
Найбільші суми ЄСВ сплатили суб’єкти господарювання і підприємці м. Запоріжжя – понад мільярд гривень, м. Енергодар – 232,6 мільйона, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 171 мільйон, м. Бердянськ та Бердянського району – 111 мільйонів, Вільнянського – 37 мільйонів, Василівського – 36,6 мільйона, м. Токмак і Токмацького району – 34,4 мільйона, Запорізького району – майже 32 мільйони, Пологівського – 29 мільйонів, Оріхівського – 26,8 мільйона та Гуляйпільського районів – 20,7 мільйона.
Усього в Запорізькій області зареєстровано 113253 платника єдиного соцвнеску. Бюджетоутворюючими підприємствами і установами зі сплати ЄСВ є представники наступних галузей: виробництво і постачання електроенергії, газу, пари, охорона громадського порядку та безпеки, а також державного управління.
Головне управління ДФС у Запорізькій області