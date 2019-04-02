Запорізьке підприємство відшкодувало бюджету 2,2 мільйона гривень несплачених податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області в рамках кримінального провадження забезпечили відшкодування бюджету 2,2 мільйона гривень несплачених податків.
У результаті досудового розслідування встановлено, що керівник одного з виробничих підприємств умисно ухилився від сплати податків шляхом відображення протягом 2014-2015 років у податковій звітності компанії безтоварних операцій з придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивності
Завдяки заходам, які вжили працівники податкової міліції, завдану державі шкоду відшкодовано у повному обсязі. Відповідний обвинувальний акт спрямовано до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області