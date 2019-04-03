Відлуння ХІХ Міжнародного конкурсу- фестивалю “Акорди хортиці”, що пройшов у Запоріжжі наприкінці березня, ще лунає по всій Україні і далеко за межами нашої держави. Нагадаємо, що до фіналу пройшли 900 учасників, які змагалися у п’яти номінаціях. На думку журі, учасники показали високий рівень виконавської майстерності. А гран-прі на суму 30 тисяч гривень вирішили розділити між трьома переможцями – запорізьким колективом «Менестрелі» та музикантами – Анною Бурель із міста Харків і Євою Волковою, яка приїхала на конкурс із Білорусі.
– Цей конкурс надає юним даруванням шанс заявити про себе та зробити ще один крок на шляху до великого творчого майбутнього, -зазначив меценат фестивалю – відомий запорізький бізнесмен, генеральний директор міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитро Зусманович. – І я вважаю його вкрай важливим, оскільки такі заходи формують рідному Запоріжжю імідж розвиненого культурного центру.
Акорди Хортиці
Відлуння ХІХ Міжнародного конкурсу- фестивалю “Акорди хортиці”, що пройшов у Запоріжжі наприкінці березня, ще лунає по всій Україні і далеко за межами нашої держави. Нагадаємо, що до фіналу пройшли 900 учасників, які змагалися у п’яти номінаціях. На думку журі, учасники показали високий рівень виконавської майстерності. А гран-прі на суму 30 тисяч гривень вирішили розділити між трьома переможцями – запорізьким колективом «Менестрелі» та музикантами – Анною Бурель із міста Харків і Євою Волковою, яка приїхала на конкурс із Білорусі.