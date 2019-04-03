Акція підтримки людей з аутизмом

У Запоріжжі відбулася акція, присвячена Всесвітньому дню інформування про аутизм. В її рамках будівлю Запорізької мерії підсвітили у синій колір, а в адміністративній будівлі розмістили виставку малюнків дітей з аутизмом.За статистикою, кожна 68 дитина страждає на аутизм. Щороку в Україні діагностують на 30% більше випадків аутизму, однак досі немає жодної державної спеціалізованої установи, яка б надавала комплексну допомогу таким дітям. 2 квітня у світі визначено Днем поширення інформації про проблеми аутизму відповідно до резолюції Генасамблеї ООН 2008 року. У світі в цей день підсвічують головні споруди: хмарочоси в мегаполісах США, Ейфелеву вежу у Парижі та Біґ-Бен у Лондоні.Акція на підтримку людей з аутизмом відбувається у Запоріжжі вчетверте.