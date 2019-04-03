Бліц-опитування: Чи відчуваєте ви відповідальність за свій вибір? Якого результату очікуєте?

1.Олексій, приватний підприємець:
-Так, цілком усвідомлюю власну відповідальність. Сподіваюсь та очікую як мінімум збереження того стану у якому ми зараз, як економічному,так і зовнішньо-політичному.
2.Юлія, студентка:
-Відповідальність за вибір відчуваю. Сподіваюсь на позитивні тенденції у розвитку країни, та у зовнішній політиці.
3.Ігор, керівник у справах:
-Звичайно відчуваю відповідальність. Сподіваюсь на економічне зростання у країні, аби новий президент знав як розвивати економіку, бізнес, бо це основа будь якої країни
4.Галина, домогосподарка:
-Так, усвідомлюю, ми ходимо голосувати аби узяти участь у виборах. Розумію що в людях є розчарування, але не можна так залишатися назавжди, повісити носа, і думати хай все залишається як є. Сподіваюсь що будуть зміни на краще.
5.Юрій, менеджер:
-Звичайно відповідально ставлюсь. Завжди ходив голосувати. Зміни у країні на часі, вони мають бути, інакше незрозуміло що нас очікує у майбутньому.