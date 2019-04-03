Читайте у газеті “Запорізька правда”

Друзі! У четвер, 4 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Вибирала дівка, та вибрала дідька… Мова про вибори Президента, перший тур яких пройшов 31 березня. Нині про те тільки і говорять. Втім, люди наполягають, що голосували не за «клоуна», а проти брехні, невпевненості в завтрашньому дні і злиднів, в яких живуть. Про перебіг і результати виборів читайте у «Запорізькій правді».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Через які поневіряння доводиться проходити родині АТОвця, щоб отримати гарантовані державою пільги? «Запорізька правда» публікує лист матері воїна-захисника України, політвязня путінського режиму Євгена Панова з Енергодару – Віри Василівни Котелянець.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію. А також справжні сенсації.
«Герої мутного часу» – так називається нова книжка відомого журналіста, публіциста й письменника Костянтина Сушка, робота над якою завершена. Для автора історико-публіцистичних досліджень та віршів у прозі, оповідань про тварин і новел про людей, кількох романів і повістей, одного есе і двох літераурознавчих видань, нинішню роботу можна вважати несподіваною – адже чистої води політика… Та ще й яка! У новій книжці вміщено якщо не все, то головне про всіх наших президентів, прем’єр-міністрів, голів Верховної Ради й Верховного Суду, генеральних прокурорів і керівників облдержадміністрацій, про керівників Нацбанку й членів Українського Уряду і т.д., й т.ін. Словом, сотні сотень, тисячі прізвищ у контексті наших здобутків і «здобутків»… То пан Сушко змінив своє творче амплуа? Щопб знати напевне, рочитайте уривок із книжки, опублікований у «Запорізькій правді» і знайдіть всю книгу за вказаним у публікації посиланні.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів… хатинкою для пташок. Такої дивовижної шпаківні ви дійсно ще не бачили! У традиційному ж бліц-опитуванні наші земляки діляться, у який спосіб вони допомагають птахам.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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