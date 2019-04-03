Найчастіше запоріжці цікавляться станом наповнення бюджетів та сумами нарахованих податків

З початку року до фіскальної служби Запорізької області надійшло 47 запитів для отримання публічної інформації, 30 з яких було надіслано поштою, 17 – за допомогою засобів е-mail.
Фізичні особи спрямували до фіскальної служби 24 запити, юридичні особи – 10. П’ять звернень надійшло від об’єднань громадян, 8 – від інших органів виконавчої влади як розпоряднику інформації.
Найчастіше запитувачі зверталися за інформацією щодо стану надходження податкових і митних платежів до бюджетів України, сум нарахованих податків, відомостей про третіх осіб та іншої податкової інформації.
За результатами розгляду запитів на 37 із них були надані інформація та роз’яснення, у чотирьох випадках повідомлено, що запитувані відомості належать до категорії «з обмеженим доступом», три документи надіслані іншим органам виконавчої влади як розпоряднику інформації, ще три запити знаходяться на розгляді.
Нагадаємо, платники податків, представники громадськості та бізнесу можуть звернутися до органів фіскальної служби регіону за публічною інформацією в один із способів – поштою, електронною поштою, факсом, телефоном тощо.
Докладно, про те, як реалізувати право на отримання публічної інформації – на сайті фіскальної служби області: http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/ .
Головне управління ДФС у Запорізькій області