Презентація книги про видатних українок «Це теж зробила вона»

Презентація книги про видатних українок «Це теж зробила вона»

Книгарня «Є» та видавництво «Видавництво» запрошуть на презентацію книги про видатних українок «Це теж зробила вона» за участю авторів Юрія Ганошенка, Тетяни Савченко та Олеся Барліга. Захід відбудеться 5 квітня. Початок – о 18:30.
Продовження найгучнішого проекту про видатних українок «Це зробила вона». Як і в першій частині, в цій книзі розповідається про видатних українських жінок, досягнення яких не були відомі широкому загалу. Незважаючи на те, що внесок цих жінок у світову історію був вагомим, їх імена і досягнення досі залишалися відомі дуже вузькому колу людей. Тому, мета даної книги розповісти про їх імена і познайомити читача з внеском наших жінок в світову історію. Над книгою працювала велика команда професіоналів, від істориків до ілюстраторів, як підсумок книга вийшла інформативною і прикрашеної приголомшливими ілюстраціями видатних українських жінок. Перелік головних героїнь книги вражає: дружина османського султана Роксолана, актриса Ада Роговцева, мемуаристика Ізидора Косач, художниця Алла Горська, співачка Квітка Цісик, офтальмолог Надія Пучківська, поетеса Ладя Могилянська, письменниця Марко Вовчок, художниця-абстракціоністка Соня Делоне, архітектор Наталія Чмутіна, модельєр Валентина Саніна-Шлее, оперна співачка Марія Литвиненко-Вольгемут та багато інших.
«Це теж зробила вона» – це унікальна книжка, яка виправляє історичну несправедливість і розповідає про великий внесок українських жінок не тільки в розвиток України, але і їх вплив на хід світової історії.
Книгу презентують автори з Запоріжжя:
Юрій Ганошенко — літературознавець, письменник, автор історії про лікарку Софію Окуневську.
Тетяна Савченко — письменниця, перекладачка, авторка історії про офтальмологиню Надію Пучківську.
Олесь Барліг — письменник, поет, журналіст, автор історії про біологиню Нану Войтенко.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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