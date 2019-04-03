Протидія домашньому насиллю

У Мелітополі за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ» пройшов тренінг на тему протидії насильства в сім’ї. Учасники тренінгу дізналися про суб’єктів які протистоять домашньому насильству, обговорили алгоритм взаємодії структурних підрозділів, аспекти оперативного і якісного співробітництва в різних ситуаціях, а також навчилися враховувати особливості клієнтів під час роботи з випадками домашнього насильства. Також під час заходу було зазначено, що в квітні цього року в двох містах Запорізької області, Бердянську та Мелітополі, плануються відкриття притулків для громадян, які постраждали від домашнього насильства, повідомляє мелітопольський філія «Центру пробації» в Запорізькій області.