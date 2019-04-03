У м. Запоріжжя рятувальники деблокували водія з понівеченої внаслідок ДТП автівки

2 квітня о 11:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Набережній магістралі Вознесенівського району.
Як з’ясувалося, водій легкового автомобіля «RENAULT «Kengo» з’їхав з дороги та зіткнувся з рекламним щитом. Внаслідок ДТП водія затиснуло в конструкціях автомобіля.
Рятувальники деблокували чоловіка з автівки та передали його бригаді швидкої медичної допомоги.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу рятувальники ліквідували 19 пожеж в екосистемах
2 квітня бійці ДСНС ліквідували 19 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 26 одиниць спецтехніки та 107 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 2,85 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Гуляйпільський район: бійці ДСНС врятували коня, який впав у криницю
2 квітня о 19:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців села Степанівка про те, що по вул. Вишневій необхідна допомога рятувальників.
Як з’ясувалось, в покинуту криницю глибиною близько 2-х м впав кінь, який самостійно не зміг вилізти. Господар самотужки 2 години намагався врятувати тварину та, не впоравшись, викликав спеціалістів.
Бійці ДСНС за допомогою мотузки витягли коня з криниці. Життю тварини наразі нічого не загрожує.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
3 квітня о 03:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Травнева Вільнянського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, водій автомобіля «ВАЗ 21110» виїхав на проїзну частину автошляху, де наїхав на електроопору. Рятувальники за допомогою тросу стягнули автомобіль з опори та змили паливо-мастильні матеріали з автошляху. Внаслідок події водій не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.