У Запоріжжі фахівці ДСНС провели лекцію про мінну безпеку в обласній бібліотеці

Світ щороку відзначає 4 квітня започаткований ООН Міжнародний день поширення обізнаності щодо мінної безпеки й допомоги в протимінній діяльності. Ця тема не втрачає своєї актуальності для нашої держави, зважаючи і на війни минулого століття і на події сьогодення, які несуть «вибухову» небезпеку.
Напередодні, 3 квітня рятувальники запорізького гарнізону провели інформаційно-роз‘яснювальну роботу у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Слухачами стали відвідувачі читальні та учні ліцею залізничного транспорту.
«За перші три місяці поточного року піротехніки ДСНС області знешкодили вже понад 1500 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. З початком весняно-польових робіт частішають випадки знаходження ВНП громадянами, тому наше завдання навчити людей діяти правильно під час такої знахідки, оскільки один не правильний крок може стати причиною не тільки серйозних травм, а й коштувати життя» – повідомив начальник сектору гуманітарного розмінування ГУ ДСНС області Олександр Юрковський.
Слухачі лекції мали нагоду не тільки отримати необхідні знання щодо класифікації вибухонебезпечних предметів, а й поспілкуватися про специфіку роботи піротехніків, розібравши на конкретних випадках із буднів бойової роботи як пересічному громадянину діяти у разі виявлення підозрілого предмету.
Тож, після виявлення підозрілого предмета обов’язково зателефонуйте за ектреними номерами 101 і 102 та повідомте про знахідку після чого:
– припининіть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухайте підозрілий предмет;
– організуйте охорону небезпечного місця;
– не допускайте сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області