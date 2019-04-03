У Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 мільйонів

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів.
Учасники конвертаційного центру з метою прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували низку підконтрольних суб’єктів господарювання, на рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти знімались готівкою та повертались замовникам конвертації за грошову винагороду у розмірі 12-14 відсотків від суми операції.
Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018-2019 років складає понад 320 мільйонів гривень.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в тіньовому офісному приміщенні “конвертцентру”, за місцями реєстрації та проживання фігурантів та в їх автомобілях з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 25 одиниць холодної зброї та травматичний пістолет.
Окрім того, накладено арешт на 1,3 мільйона гривень, що знаходяться на банківських рахунках 45 підконтрольних підприємств та на 7,4 мільйона гривень ліміту коштів цих компаній в Системі електронного адміністрування ПДВ.
Наразі слідство триває.
Головне управління ДФС у Запорізькій області