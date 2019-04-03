Запоріжці віддали перевагу Зеленському, але висловили довіру Бойку та Вілкулу

Мешканці міста Пологи проявили дивовижну активність у президентських виборах. На дільниці приходили цілими родинами. Втім, визначитися із вибором свого кандидата їм було не просто, адже кількість бажаючих посісти президентське крісло на нинішніх виборах просто зашкалювала. Працівники дільничих комісій повідомили, що в цілому виборчій процес проходив без порушень, хоча часом вони все ж мали робити виборцям дрібні зауваження.
У Запоріжжі виборчий процес не вирізнявся надзвичайними подіями. А з приємного –спостерігачі відмітили високу явку виборців і суттєве збільшення кількості молоді, яка прагла реалізувати своє право на волевиявлення.
– На 15.00 у нас проголосували вже понад 60 відсотків виборців, – підтвердила голова виборчої комісії на дідьниці №231036 у Запоріжжі Людмила Жукова-Лях.- Нинішні вибори відрізняються ще й високою явкою молоді. Такої кількості молодих виборців я не пам’ятаю, а на виборах працюю вже не вперше.
На виборчих дільницях молодих людей зустрічали привітно. Моя 20-ти річна донька, яка нині голосувала вперше, повернулась додому і розповіла, що їх з подругою працівники дільничної комісії щиро привітали і подякували за відверту громадянську позицію.
– Якщо порівнювати з тими кампаніями, за якими довелося спостерігати місцевому осередку комітету виборців України, і якщо порівнювати з президентськими кампаніями 2010 року і 2019 років, то мушу відмітити, що цьогорічні вибори пройшли в рази спокійніше та прозоріше, -коментує голова Комітету виборців у Запорізькій області Роман П’ятигорець.- Ми прекрасно пам’ятаємо ті кампанії, які дійсно приводили до майданів, коли були відкріпні талони, коли були міграції людей в автобусах – це було все видно. Зараз все проходило спокійно, всіх спостерігачів пустили на дільниці, нікому не відмовили спостерігати. Дільниці відкрилися своєчасно, не враховуючи невеликої кількості інцидентів, та й то – вони були пов’язаними з технічними питаннями, а не через брак кворуму.
З огляду на те, що у Запорізькій області працювали представники всіх міжнародних місій, які їздили в складі мобільних груп по всіх дільницях та округах регіону, ніхто не помітив порушень, які б мали системний характер. Так, десь був помічений чоловік, який спробував винести бюлетень, але це один випадок на округ. Були помічені випадки фото фіксації, закон, що стосується парламентських виборів дозволяє робити фото, а в президентських є обмеження і знову ж таки це три випадки на всю область.
На поточний момент всі дев’ять територіальних виборчих комісій в Запорізькій області обробили 100% протоколів. За підсумками голосування, як і на більшій території України, переміг Володимир Зеленський. Удвічі менше голосів набрав кандидат, який посів друге місце в області,- Юрій Бойко. Оппоблоковец Олександр Вілкул відстає від нього також в два рази. На четвертому місці чинний президент Петро Порошенко.
Підсумкова картина по регіону виглядає так (дані ЦВК):
Зеленський – 39,7%
Бойко – 18,79%
Вілкул – 9,39%
Порошенко – 8,76%
Тимошенко – 8,24%
Смешко – 4,58%
Ляшко – 3,73%
Гриценко – 2,97%.
Всього в області проголосували 872 526 осіб, що склало явку в 64,37% від загального числа виборців.
Ситуація на різних територіальних округах відрізняється від підсумкової. У всіх чотирьох округах самого Запоріжжя (№№74-77), де проголосували 388 035 виборця, перша четвірка кандидатів виглядає так:
Зеленський – 41,63%
Бойко – 14,01%
Порошенко – 10,64%
Вілкул – 9,62%.
У Мелітопольському 80-му окрузі у зазначеній четвірці Вілкул випереджає Порошенко.
В округах Бердянська (№78), Енергодара (№79) і Токмака (№81) після Бойко слід Вілкул, а за ним Тимошенко.
На 82-му окуге, об’єднуючим Вільнянськ, Гуляйполе, Новониколаевку, Пологи і відповідні райони за парою Зеленський / Бойко слідує Тимошенко, потім Вілкул. Чинного президента тут обійшов Ляшко, зайнявши 5-е місце.
Олександра Воронцова