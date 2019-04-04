У м. Запоріжжя на пожежі травмувалась власниця квартири

3 квітня о 19:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку по вул. Дунайській Вознесенівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, в кухні квартири горіли домашні речі на площі 10 кв.м.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі у складі двох ланок ГДЗС та о 19:39 локалізували пожежу, а о 19:48 повністю ліквідували горіння. На пожежі травмувалась 59-річня власниця квартири.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу рятувальники ліквідували 9 пожеж в екосистемах
3 квітня бійці ДСНС ліквідували 9 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 9 одиниць спецтехніки та 34 рятувальника. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 6,27 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Гуляйпільський район : рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
4 квітня о 05:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Пісчана в м. Гуляйполе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж і прибудова до нього на загальній площі 15 кв.м.
О 05:45 рятувальники локалізували пожежу, а о 07:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.