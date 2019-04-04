Валерій Манько: “Від платників податків Запорізької області до держбюджету надійшло 2,4 мільярда”

У першому кварталі 2019 року запорізькі платники податків спрямували до державної казни 2 мільярди 427,4 мільйона гривень (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком рівень сплати податків зріс на 43 відсотки, додатково бюджет отримав майже 734 мільйони.
Найбільші доходи держбюджету сформувала сплата податку на прибуток – підприємства регіону забезпечили 917 мільйонів, що на 619 мільйонів більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 796,4 мільйона, це перевищує минулорічні показники на 43,6 мільйона або на 5,8 відсотка.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 430 мільйонів, зростання до показників аналогічного періоду 2018 року – на 62,3 мільйона або на 17 відсотків.
Рентних платежів за використання природних ресурсів сплачено у сумі 71,8 мільйона, зокрема, рентної плати за спеціальне використання води – 26,6 мільйона, рентної плати за користування надрами – 45 мільйонів.
Крім того, запорізькі підприємства-забруднювачі спрямували до держбюджету майже 37 мільйонів гривень екологічного податку, що на 4,7 мільйона або на 14,5 відсотка більше, ніж за три місяці попереднього року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області