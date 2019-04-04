Дорогі друзі!
На початку цієї весни мене спіткало важке випробування: водночас дві серйозні операції. Зокрема, одна з них із приводу злоякісної пухлини у другій стадії – хвороба виліковна, але щоб одужати, необхідно багато сил і ресурсів. Якщо все складеться добре, лікування триватиме близько п’яти років.
Я вдячна лідерам нашого обласного відділення Національної спілки журналістів України (а саме Наталії Кузьменко, Валентині Манжурі, Наталії Зворигіній), котрі виступили з ініціативою мене підтримати. Найпершими відгукнулися Віталій Голод, Юрій Зелінський, Валерія Константинова, Наталія Стіна, Оксана Гладій. Великою радістю для мене стала небайдужість журналістського братства, зворушила чуйність колег і давніх товаришів: Ганни Кліковки, Алли Кобинець, Дмитра Шиліна, Геннадія Дерибаса, Наталії Зворигіної, Валентини Манжури.
Пишаюся, що мене підтримали не тільки журналісти, а й постійні герої моїх публікацій: відомий фотохудожник Олег Бурбовський, генеральний директор корпорації “Кераміст” Дмитро Зусманович, актори та співробітники запорізьких театрів. Декого з відправників (як от Лесю Ворд) я особисто не знаю, деякі перекази на мою картку надійшли анонімно… Та хоча не всіх можу назвати поіменно – від душі дякую всім, хто простягнув мені руку допомоги.
Велике спасибі, дорогі друзі! І не лише за дуже потрібні в моїй ситуації гроші, а й за той справді неоцінимий позитивний імпульс, що я від вас отримала. Постараюся якомога швидше поправити здоров’я, щоб повернутися до журналістської праці. А як же інакше – адже ви мене надихнули!
Віталіна МОСКОВЦЕВА (ДОРОШЕНКО)
Відкритий лист
Дорогі друзі!