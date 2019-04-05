Митні платежі у Запорізькому регіоні перевищили два мільярди

За три місяці 2019 року запорізькі підприємства перерахували 2 мільярди 54,7 мільйона гривень митних платежів. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, це на 107 мільйонів або на 5,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лише у березні до державного бюджету надійшло 547 мільйонів, при цьому середньоденні надходження склали 27,3 мільйона.
З початку року найбільші платежі сформувала сплата податку на додану вартість, акцизного податку та ввізного мита. При цьому основну суму податків і зборів становили митні платежі, що сплачувались при ввезенні товарів на митну територію України промисловими підприємствами для використання в виробничих процесах – 73,8 відсотка. Від суб’єктів невиробничих галузей надійшло 26,2 відсотка.
Зокрема, від митного оформлення машин, устаткування та транспорту забезпечено 36 відсотків від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 29 відсотків, металів та виробів з них – 12 відсотків, продовольчої та сільськогосподарської продукції – 9 відсотків, мінеральних продуктів – 6 відсотків, продукції хімічної промисловості – 5 відсотків.
Запорізька митниця ДФС