На базі ЗНУ відбудеться XXVIII Чемпіонат України з волейболу Суперліга. Жінка. Перший фінальний тур

5 квітня
16.00 – «Хімік» (м. Южне) – «Білозгар-Медуніверситет» (м. Вінниця)
18.00 – «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (м. Запоріжжя) – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (м. Луцьк)
6 квітня
16.00 – «Білозгар-Медуніверситет» (м. Вінниця) – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (м. Луцьк)
18.00 – «Хімік» (м. Южне) – «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (м. Запоріжжя)
7 квітня
10.30 – «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (м. Запоріжжя) – «Білозгар-Медуніверситет» (м. Вінниця)
12.30 – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (м. Луцьк) – «Хімік» (м. Южне)
Контактний телефон: 289-12-92(спортивно-оздоровчий комплекс ЗНУ)