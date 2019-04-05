Рятувальники Запоріжжя долучилися до всеукраїнського флешмобу #НеперешкоджайЯРятуюТвоєЖиття на захист честі і гідності вогнеборців

Передісторією цього флешмобу став ганебний випадок 31 березня, коли під час ліквідації пожежі у Чернігівській області невідомі особи завдали тілесних ушкоджень нашим рятувальникам. Вогнеборців шпиталізували до медичного закладу.
Уся українська спільнота обурена фактом безправного та цинічного ставлення до людей, які щодня ризикуючи власним життям, рятують громадян, їх нерухомість та інше майно від нищівної сили стихії.
Сьогодні рятувальники зі всієї України підтримали ініціативу колег із Київської області та долучилися до флешмобу #НеперешкоджайЯРятуюТвоєЖиття. Запорізький гарнізон не став виключенням.
Ми прагнемо привернути увагу усіх до проблеми цивілізованості соціуму, ще раз наголосити на благородності та мужності професії рятувальника і, головне – закликати не перешкоджати нашій оперативній діяльності. Ми впевнені, що жодна людина не хоче опинитися у ситуації, коли потребуватиме допомоги, а вогнеборцям заважатимуть і чинитимуть опір під час її порятунку! Замисліться!
Передісторією цього флешмобу став ганебний випадок 31 березня, коли під час ліквідації пожежі у Чернігівській області невідомі особи завдали тілесних ушкоджень нашим рятувальникам. Вогнеборців шпиталізували до медичного закладу.
Уся українська спільнота обурена фактом безправного та цинічного ставлення до людей, які щодня ризикуючи власним життям, рятують громадян, їх нерухомість та інше майно від нищівної сили стихії.
Сьогодні рятувальники зі всієї України підтримали ініціативу колег із Київської області та долучилися до флешмобу #НеперешкоджайЯРятуюТвоєЖиття. Запорізький гарнізон не став виключенням.
Ми прагнемо привернути увагу усіх до проблеми цивілізованості соціуму, ще раз наголосити на благородності та мужності професії рятувальника і, головне – закликати не перешкоджати нашій оперативній діяльності. Ми впевнені, що жодна людина не хоче опинитися у ситуації, коли потребуватиме допомоги, а вогнеборцям заважатимуть і чинитимуть опір під час її порятунку! Замисліться!