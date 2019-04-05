Ринок праці Запорізької області

Станом на 05 квітня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,5 тис. осіб, з них 14,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 05 квітня 2019 року – 2383 одиниці (у м. Запоріжжі – 1322 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку квітня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 140 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 420 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.