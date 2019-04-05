Захист прав жінок і дівчат має стати пріоритетом у діяльності органів місцевої влади

На сьогодні дуже важливо створити максимум умов, аби жінки та дівчата, особливо вразливих груп – внутрішньо-переміщені особи, особи з інвалідністю, літні жінки, які постраждали внаслідок військових конфліктів, гендерно-зумовленого насильства відчули турботу та реальну допомогу на рівні сільських, селищних, міських громад.
Про це йшлося на інтерактивній зустрічі представників Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» з керівництвом територіальної громади селища міського типу Степногірськ, із жінками-депутатками та жінками-активістками, кому небайдужа доля жінок, котрі опинились у складній життєвій ситуації. Конфлікт на Сході України спричинив чимало соціальних проблем, які потерпілим жінкам і дівчатам дуже важко вирішувати самотужки. Мають бути посилені та змінені місцеві політики та програми для забезпечення їх рівного доступу до відновлення після конфлікту через локалізацію Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Фонд «Єдність» за майбутнє» активно реалізовує цей напрямок у проекті «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325». Презентуючи проект, керівниця фонду Тамара Огородова акцентувала, що зараз місцева громада має сфокусувати свою увагу на вразливих групах жінок і дівчат, в тому числі, й тих, внутрішньо переміщених осіб, які потребують моральної та психологічної підтримки. Тамара Огородова наголосила, що жінки на сьогодні мають більш активно брати участь у захисті своїх прав.
Під час обговорення виконання Національного Плану дій 1325 та локалізації заходів, спрямованих на поліпшення становища жінок, учасниці відзначали, що гострою проблемою є сімейне насильство: жінки не скаржаться на домашніх насильників, бо бояться. Деякі з них фінансово залежні, дехто не може залишити домогосподарство, за яким треба доглядати. Місцева поліція реагує на звернення жінок, але якщо й забирає сімейного насильника до Василівки, то в той же день і відпускає, бо утримання порушників і корекційні програми потребують розміщення їх в спеціальні центри, а ці центри необхідно фінансувати. Велика проблема – працевлаштування. В Степногірську, де важко пережили закриття головного містоутримуючого підприємства, бракує робочих місць і тому люди змушені шукати роботу за межами селища та України. Водночас, намагаються вирішувати актуальні проблеми. На сьогодні немає черги на дитячий садочок. Виділено дві квартири дітям, позбавленим батьківського піклування.
Жінки відзначили, що такі зустрічі важливі, бо завдяки заходу дізналися більше про Резолюцію Ради Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека», Національний план дій, обласний План дій. Вони висловили зацікавленість щодо розробки пропозицій по локалізації Резолюції 1325 в своїй громаді.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/04/05/interactive-meeting-stepnohirsk/
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений в рамках проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325», що реалізовується за підтримки Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду