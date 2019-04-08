Електронний каталог бібліотеки ЗНУ – в on-line доступі й на мобільних пристроях Android

У Запорізькому національному університеті електронні ресурси наукової бібліотеки почали користуватися активнішим попитом під час навчальних занять в інтерактивному режимі. Йдеться про перегляд списку літератури до вивчення дисципліни, відбір джерел за темою, підготовку бібліографічних списків, роботу з повнотекстовими виданнями. До пошуку в Електронному каталозі наукової бібліотеки усі охочі переходять через меню web-сайту бібліотеки: http://library.znu.edu.ua/ або завантаживши та встановивши мобільний додаток LibClient на свій ґаджет – банер LibClient Android на web-сайті бібліотеки.
Студенти й викладачі користуються в сучасному форматі одним із найбільших електронних каталогів серед університетських книгозбірень України, який містить понад 1,2 млн записів на всі типи видань, дані поновлюються в режимі реального часу. В електронному каталозі відображаються всі надходження видань з 2000 р. та результати ретроспективного обліку фондів. Для зручності окремо виділено тематичні рубрики: електронні ресурси, класифікатори УДК, ББК, праці викладачів та співробітників, праці студентів ЗНУ, краєзнавство та інші.
Електронний каталог пропонує користувачам просту або розширену форму пошуку та панель сортування результатів. До простої моделі пошуку належить пошук за автором, назвою, роком видання, за анотацією та навчальною дисципліною, а також можливість відбору видань з електронною копією. Розширений пошук має більш широкий спектр пошукових критеріїв, і вже вимагає від користувача точних знань про видання: місце видання, видавництво, класифікаційний індекс, прізвище редактора, укладача тощо.
Для довідки
Запорізький національний університет активно впроваджує інформаційно-комп’ютерні технології в галузь бібліотечного обслуговування та забезпечує сучасний інформаційний супровід освітньої та наукової діяльності. У 2019 році бібліотека отримала потужний сервер, що дозволило кардинально модернізувати електронний каталог наукової бібліотеки шляхом встановлення сучасних програмних модулів «УФД/Бібліотека.WEB» та «УФД/Бібліотека.Android» від компанії «Український фондовий дім» (Київ). Сучасний Електронний каталог надає додаткові можливості користувацькій аудиторії, а саме інформацію про місцезнаходження та наявність примірника видання, електронне замовлення видань з фонду наукової бібліотеки. Зареєстровані відвідувачі мають змогу скористатися розділом «Формуляр» та в режимі-on-line замовити необхідні книги, журнали, відібрані за результатами пошуку. Замовлені видання згодом чекають у читальних залах або на абонементах. Триває робота над поповненням електронного каталогу, проводиться моніторинг його стану, визначення пріоритетів формування каталогу для забезпечення освітньо-наукових потреб споживачів.
Прес-служба ЗНУ