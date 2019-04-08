Лекція Георгія Шаповалова «Герб України: пошуки і відкриття»

Книгарня «Є» та Запорізький обласний краєзнавчий музей запрошуть на лекцію Георгія Шаповалова «Герб України: пошуки і відкриття». Захід відбудеться 9 квітня. Початок – о 18:30.
Запорізький обласний краєзнавчий музей сьогодні є одним із кращих обласних краєзнавчий музеїв у нашій державі. Але мало хто знає, що він ще є визнаним у країні центром по відкриттю таємниць українського тризуба. Адже вже 30 років у ньому реалізується науково-просвітницький мега-проект «Історія державного герба України». Модератором цього унікального проекту від початку є наш земляк доктор історичних наук, професор, багаторічний директор Запорізького краєзнавчого музею, а зараз заступник директора музею з наукової роботи Георгій Іванович Шаповалов.
Системною і послідовною багаторічною роботою ним доведено, що історія українського герба починається разом із появою божествених символів тризуба, якоря та хреста-якоря ще в античності у морських народів Давньої Греції. Простежена також тяглість тризубої сакральної символіки від Боспорського царства до ранньохристиянської історії українських земель. Встановлено запозичення святоклименівської хрестово-якірної символіки із Корсуня до Києва під час хрещення України-Руси. Доведена стала присутність її у духовному житті українців та у їх боротьбі за державність і незалежність, у якості одного із головних сакральних символів у вигляді хреста-якоря або як тризуба поєднаного з хрестом, в усі періоди історії України.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.