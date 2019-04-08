У Запорізькій області рятувальники деблокували водія та четверо пасажирів з понівеченої внаслідок ДТП автівки

6 квітня о 04:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Оріхів-Токмак Оріхівського району.
Як з’ясувалося, водій легкового автомобіля «Hyundai Coupe», з’їхав з дороги у кювет та перевернувся. Внаслідок ДТП водія та пасажирів затиснуло в конструкціях автомобіля. Рятувальники за домопогою спецобладнання деблокували водія та четверо пасажирів з автівки та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах
6 квітня бійці ДСНС ліквідували 16 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 23 одиниці спецтехніки та 88 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 5,74 га.
Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.