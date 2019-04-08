Валерій Манько: “Місцеві бюджети Запорізької області отримали майже 2,2 мільярда”

З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 2 мільярди 162 мільйони гривень податків і зборів (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, доходи місцевих скарбниць у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зросли майже на 300 мільйонів або на 16 відсотків.
Найбільші суми надійшли від сплати податку на доходи фізичних осіб – 1 мільярд 290 мільйонів, що на 187 мільйонів або на 17 відсотків перевищує рівень минулого року.
Вагомі надходження від суб’єктів малого і середнього підприємництва – за три місяці вони поповнили місцеві бюджети на 340 мільйонів гривень єдиного податку, що на 52,3 мільйона або на 18 відсотків більше, ніж торік.
За оренду та користування земельними ділянками сплачено 253,6 мільйона плати за землю, що в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року більше на 14,4 мільйона або на шість відсотків.
Запорізькі підприємства перерахували більше 113 мільйонів гривень податку на прибуток, збільшивши відрахування порівняно з показниками минулого року на 69 мільйонів.
Крім того, до місцевих бюджетів надійшло 48 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами, а також 44,3 мільйона гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області