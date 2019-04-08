Володимир Буряк доручив перевірити запорізьку школу на булінг

Проблема булінгу, фізичного або психологічного насильства по відношенню до дітей, продовжує залишатися актуальною для навчальних закладів України. Це підтверджує той факт, що на неї звернули увагу на законодавчому рівні. Внесено зміни до законодавства. Наскільки це буде дієво, залежить не лише від громадськості, батьків, педагогів, а й від реакції керівництва шкіл, профільних департаментів та управлінь. З цим згоден міський голова Володимир Буряк, який в ході сьогоднішньої апаратної наради доручив провести перевірку по одному з таких випадків.
У Запоріжжі про випадки булінгу необхідно інформувати адміністрацію школи. Якщо реакції немає, то керівництво профільного департаменту. Однак не завжди такі звернення дають результат. У подібному випадку батьки вимушені повідомляти в соціальних мережахпро такі ситуації. У тому числі сподіваючись на підтримку батьків, яким вже доводилося вирішувати подібну проблему, на реакцію місцевої влади.
За інформацією батьків, подібний випадок не так давно трапився в гімназії №47 в Заводському районі. У психологічному тиску на дітей звинувачують керівництво школи. Також наголошується, що департамент освіти не реагує на те, що сталося. Батьки звернулися до суду і просять відгукнутися батьків дітей, які в гімназії №47 також постраждали від булінгу.
Це питання обговорювалося в ході апаратної наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. Міський голова зазначив, що подібні випадки є неприпустимими. Адміністрація шкіл, керівництво департаменту освіти зобов’язані реагувати на всі звернення батьків, не допускати випадків булінгу.
Голова районної адміністрації по Заводському району Андрій Баєв повідомив, що також дізнався про це з соціальних мереж. Після цього поінформував про ситуацію директора департаменту освіти міської ради Юлію Погребняк, однак реакції у відповідь на даний момент не було.
Міський голова Володимир Буряк доручив розібратися в події, проінформувати його про результати перевірки та вжиті заходи. Це стосується як інформації про булінг в гімназії №47, так і дій департаменту освіти.
Також в ході наради розглядалося ще одне питання, що стосується сфери освіти – реконструкція школи №53. Міський голова зазначив, що гроші на початок робіт виділені, проект погоджений, але справа поки що не зрушила з мертвої точки. Тривають різні узгодження. Володимир Буряк доручив підготувати звіт про причини затягування реконструкції, терміни проведення торгів, виконання робіт і так далі.
Володимир Буряк доручив перевірити запорізьку школу на булінг
Проблема булінгу, фізичного або психологічного насильства по відношенню до дітей, продовжує залишатися актуальною для навчальних закладів України. Це підтверджує той факт, що на неї звернули увагу на законодавчому рівні. Внесено зміни до законодавства. Наскільки це буде дієво, залежить не лише від громадськості, батьків, педагогів, а й від реакції керівництва шкіл, профільних департаментів та управлінь. З цим згоден міський голова Володимир Буряк, який в ході сьогоднішньої апаратної наради доручив провести перевірку по одному з таких випадків.