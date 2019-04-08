Запорізькі вогнеборці закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах!

Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками.
Лише за минулу бійці ДСНС ліквідували 33 пожежі в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 39 одиниць спецтехніки та 92 рятувальника. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 12,7 га.
Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.
Категорично забороняється:
• створювати смітники та спалювати відходи;
• розводити багаття у лісі та лісопосадках;
• палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
• залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
• спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
• дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
• Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
Прогноз погоди на 08 квітня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 17-19° тепла.
Прогноз погоди на 09 – 10 квітня 2019 року
08.04.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.
10.04.19 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.