1.Віталій Сімчук,заступник директора дитячої художньої школи:
-Останньою книжку яку я прочитав є Говард Лавкрафт «Поклик Ктулху», це американський письменник, творіннями якого надихалися автори сучасних романів-жахів, а також автори сценаріїв фільмів-жахів. Я багато чув про нього, вирішив прочитати. Як сучасна людина я не побачив у його творах чогось такого дуже жахливого, але цікаво було доторкнутися до витоків жанру.
2.Олександр Звєрєв, викладач художньої школи:
-Найчастіше літературу з власної спеціальності. Ось наприклад я читав «Мистецтво кольору» Іоханеса Іттена, це швейцарський художник та викладач досконально дослідивший властивості кольору, як він впливає на людей, як люди реагують на той чи інший колір, це дуже цікаво. В книзі для саморозвитку подаються різні вправи, тобто треба читати і одночасно робити вправи.
3.Олена Москаленко, керівник гуртка народного мистецтва:
-Ось прочитала книгу «Візерунки життя» авторка, єдина у Дагестані жінка –златоковаль Манаба Магомєдова, про метал, про себе, про життя, про традиції, про власний шлях до мистецтва.
4.Сергій Москаленко, голова Запорізького осередку спілки майстрів:
-Здебільшого читаю про художню обробку металу, про виготовлення ювелірних прикрас, книжки по технології, по художньому литву.
5.Олександр Прилипко, музикант:
-Останньою книгу яку я прочитав був твір Густава Майрінка «Ангел західного вікна». Це містичне оповідання, вважається най значущим витвором цього автора. Під впливом цього роману знаходився Михайло Булгаков. Автор відтворює власних героїв безсмертними, та оселяє їх у Шекспірівські часи, у потойбічний світ.
Бліц-опитування: які книжки ви читаєте?
1.Віталій Сімчук,заступник директора дитячої художньої школи: