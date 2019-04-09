Бліц-опитування: Які квітучи дерева ростуть біля вашого дому?

1.Богдана, м. Київ, студентка:
-Саме квітучих дерев біля нашого дому небагато. Є каштани, але вони ще не цвітуть, і є акація, але не з білими квітами а з рожевими, вона взагалі майже влітку цвісти буде
2.Людмила, лікар:
-Зараз увесь наш двір у квітучих деревах абрикоси, а біля лікарні де я працюю ще й вишня починає цвісти.
3.Наталія, студентка:
-Зараз біля дому цвітуть тільки жовті красиві кущі, не знаю назви, а взагалі квітучих дерев багато, навіть яблуні є, і вишні, акація, бузок.
4.Олег, водій:
-У дворі майже не буваю, лише рано вранці, та пізно увечері. Але квітучі дерева бачу уздовж траси, дуже красиво. У Миколаїві абрикоса майже отцвіла, а в Запоріжжі тільки починає.
5.Яна, студентка:
-В нашому дворі є липи, і є софора японська, але вони цвітуть влітку