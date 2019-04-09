Сьогодні в «Агенції регіональних ініціатив» відбулася прес-конференція за участю фінансового директора Концерну «Міські теплові мережі» Надії Павлівни Філіппенко та керівника відділу збуту Концерну «Міські теплові мережі Світлани Іванівни Суліми. В першу чергу пішла мова про зобов’язання по тарифу.

Концерн «Міські тепломережі» в повному обсязі виконав свої зобов’язання перед споживачами з повірки квартирних водомірів за рахунок тарифу в 2015-2017 роки. Даний факт підтверджують результати перевірки яку місяць тому, в лютому 2019 року, проводили контролери з НКРЕКП, які стежать за виконанням Концерном своїх зобов’язань перед споживачами.
Якщо говорити в конкретних цифрах, то за 2015-2017 роки Концерном було зібрано на перевірку водомірів за рахунок тарифу понад 10,6 млн гривень. А витрачено Концерном на перевірку водомірів за рахунок тарифу навіть 10,7 млн. гривень.
Разом: концерн «Міські тепломережі» витратив на перевірку водомірів на 152 тисячі гривень більше. Тим самим навіть перевиконавши свої зобов’язання перед запоріжцями по повірці водомірів за 2015-2017 роки. Даний факт підтверджується перевіряючими з НКРЕКП.
Спікери розповіли про нововведення стосовно повірки лічильників.
Тим абонентам, які впродовж трьох кварталів минулого року ігнорували заклики Концерну «Міські теплові мережі» («МТМ»), слідом за повідомленнями щодо необхідності державної повірки власних квартирних лічильників у платіжках за грудень та січень – у лютому 2019 року за гарячу воду було нараховано вже за нормами споживання та кількістю зареєстрованих в квартирі осіб.
Лютий в цьому плані є найвигіднішим для жителів Запоріжжя. Адже норма споживання гарячої води цього місяця складає всього 3,9 кубометра на людину. Для порівняння, у березні ця норма б склала вже 4,34 кубометра.
Варто додати, що рішенням НКРЕКП ще з 1 січня 2018 року державну повірку квартирних лічильників вилучено з тарифу на гарячу воду у Запоріжжі. Тобто вже понад рік повірка та ремонт лічильників гарячої води проводяться за кошти споживачів.
За дорученням міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, Концерн «МТМ» подовжив терміни державної повірки квартирних лічильників гарячої води до 31 травня 2019 року.
Хто з абонентів виконав державну повірку до 25 березня – уже отримує в рахунках за березень 2019 року нарахування за показами власного квартирного лічильника гарячої води.
Упродовж весни відповідні нарахування Концерном будуть здійснюватися згідно п. 15 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”. А саме за середньомісячними показами квартирних лічильників абонентів за попередні три місяці (лютий, січень, грудень).
Тоді як після проходження державної повірки запоріжцям будуть зроблені перерахунки за лютий, березень та квітень 2019 року, з урахуванням вже показів лічильників гарячої води.
Запоріжці можуть самостійно обрати підприємство, що має ліцензію на державну повірку квартирних лічильників.
Силами Концерну «МТМ» лічильники можна повірити не тільки за адресою: вул. Адмірала Нахімова, 4. А і в кожному з районів Запоріжжя:
Олександрівський район – вул. Поштова 163, і вул. Св.Миколая,79-а;
Заводський район – вул. Фундаментальна, 3;
Комунарський район – вул.Парамонова,19 і вул. Новокузнецька, 12;
Дніпровський район – вул. Дудикіна, 11 і вул. Одеська, 12;
Вознесенівський район – бульвар Гвардійський, 135а, Сталеварів,1.
Для зручності громадян, заявки на опломбування квартирних приладів обліку гарячої води з 20 березня приймає «Контакт-Центр 15-80».
Також учасники прес-конференції розповіли стосовно внесків за обслуговування та заміну загальнобудинкових лічильників.
Загальнобудинкові лічильники теплової енергії та гарячої води дозволяють запоріжцям економите власні гроші. Оскільки сплачують вони виключно за спожиті тепло та воду. При цьому витрати на обслуговування та заміну загальнобудинкових лічильників не входять до тарифів на теплову енергію та гарячу воду, що надаються Концерном «МТМ».
Тому відповідно до Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» – за обслуговування та заміну загальнобудинкових лічильників споживачами сплачуються внески. З інформацією про затверджені рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.02.2019р. №65 розміри внесків на обслуговування по кожному з будинків можна ознайомитися на нашому офіційному сайті за посиланням http://teploseti.zp.ua/ua/payload/currenttariffs.php
Законом про комерційний облік також передбачені внески на створення та підтримання обмінного фонду, який складається з 15 відсотків від кількості загальнобудинкових лічильників в Запоріжжі. Наразі Концерном «МТМ» розраховується вартість внесків на заміну загальнобудинкових лічильників у частині обмінного фонду.
Тож перейдемо до конкретики по перерахунках і перелічимо відповіді на найбільш розповсюджені запитання від споживачів.
Повірив лічильника в березні, чи зроблено мені перерахунок?
– Якщо документ о проходженні повірки квартирного приладу обліку гарячої води було надано до районного сектору з обліку наданих послуг до 25 березня 2019 року – то в рахунках на сплату житлово-комунальних послуг за березень 2019 року Ви побачите суму перерахунку за лютий місяць.
У мене бойлер та я повірив лічильника в березні, яким чином виглядатиме перерахунок?
– Нарахування за нормами споживання яке було виконано в лютому 2019року Вам було знято. У графі «Перерахунок» в рахунках на сплату житлово-комунальних послуг за березень це буде відображено. В графі «Нараховано» ви побачите 0 грн.
Не встиг повірити лічильника в березні, які нарахування на мене очікують?
– Нарахування будуть виконані відповідно до п. 15 Правил №630, а саме згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці (враховане споживання за лютий 2019, січень 2019, грудень 2018) – нарахування по середньому. Після проходження споживачем повірки квартирного лічильника гарячої води спеціалістами Концерну «МТМ» буде виконано перерахунок за лютий, березень 2019 року з врахуванням показань лічильника гарячої води.
Не встигаю повірити лічильника навіть в квітні, які нарахування на мене очікують?
– Нарахування будуть виконані відповідно до п. 15 Правил №630, а саме згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці (враховане споживання за березень, лютий, січень 2019) – нарахування по середньому. Після проходження споживачем повірки квартирного лічильника гарячої води спеціалістами Концерну «МТМ» буде виконано перерахунок за лютий, березень, квітень 2019року з врахуванням показань лічильника гарячої води.
Я ще не встиг оплатити. Як бути? Скільки платити зараз?
– Безпосередньо по нормі споживання гаряча вода Вам нараховуватиметься до часу надання документа про повірку квартирного лічильника гарячої води. Документ про повірку треба занести до філії Концерну «Міські теплові мережі», яка розташована в Вашому районі проживання. Власне після цього Вам буде здійснено перерахунок. Тобто будуть зняті нарахування за нормою споживання і виконані нарахування відповідно до показів Вашого квартирного лічильника. На сьогодні Ви можете або взагалі не сплачувати виставлені рахунки за нормами споживання та чекати перерахунку. Або сплачувати за фактично спожиту Вами за показами квартирного лічильника.
А якщо я вже оплатив повну суму в платіжці. Чи буде мені перерахунок, коли повірю лічильника, і як це буде виглядати?
– Після надання документа про повірку лічильника до філії Концерну – Вам також буде здійснено перерахунок. Тобто знімаються нарахування за нормою споживання і відбуваються нарахування відповідно до показів Вашого квартирного лічильника.
Усе це Ви зможете побачити в рахунку за сплату житлово-комунальних послуг в графі «ПЕРЕРАХУНОК».
Я не став оплачувати повну суму, а заплатив за показами лічильника. Чи буде в мене борг в наступному місяці (пеня, загроза не отримати субсидію). Лічильник збираюся повіряти.
– Пеня нараховуватися не буде. А відповідно до рішення Мінсоцполітики, загальна сума заборгованості за житлово-комунальні послуги до 1 травня 2019 роки взагалі не враховується при нарахуванні субсидій. Тільки якщо вже заборгованість за житлово-комунальні послуги після 1 травня перевищуватиме один місяць і загальну суму в 340 грн – субсидія на наступний місяць автоматично призначатися не буде. Тому всі запоріжці, які отримують субсидію, отримають на банківську картку за соціальну норму в розмірі 1,6 куба гарячої води по 130 гривень.
Де і як можна перевірити, коли мені потрібно зробити звірку лічильника? Де і як залишити заявку?
– Міжповірочні інтервали вказані в паспорті приладів обліку (нові прилади) або у Свідоцтві про перевірку. Якщо абонент втрачає паспорт або свідоцтво, дізнатись про дату чергової повірки можна на філії Концерну «МТМ», яка розташована в районі Вашого проживання. Адреси та телефони філій вказані на нашому офіційному сайті та в розділі «Контакти». Тоді як заявки від запорожців на опломбування квартирних лічильників гарячої води після повірки тепер приймає «Контакт-Центр 15-80».
Які розцінки на звірку лічильників?
– Вартість повірки одного квартирного лічильника гарячої води силами Концерну «МТМ» становить 78 гривень. А вартість повірки переносною установкою – 282 гривні.
Чи обов’язково робити повірку лічильника тільки в тепломережах? Або можна у приватників або на Водоканалі? Куди дзвонити в такому випадку?
– Запоріжці можуть самостійно обрати підприємство, що має ліцензію на державну повірку квартирних лічильників.
Чи зможу я сам зняти лічильник, щоб віднести його на звірку? Адже він запломбований?
– Виконати монтаж-демонтаж лічильника можна самостійно. При цьому треба зберігати пломбу квартирного лічильника.
Якщо я зробив перевірку в КП «Водоканал» або в приватній структурі, як мені повідомити про це тепломережі, щоб мені почали зараховувати свідчення?
– Заявки від запорожців на опломбування квартирних лічильників гарячої води після повірки приймає «Контакт-Центр 15-80». Адреси філій вказані на офіційному сайті Концерну «МТМ» в розділі «Контакти».
Інформаційна довідка:
Починаючи з рахунків за травень 2019 року в отриманих від Концерну «МТМ» платіжках мешканці Запоріжжя побачать окремий рядок з розміром щоквартальних внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та води в будинках.
Щоквартальні внески розраховуються на 5 років.
Розмір щоквартальних внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі.
Вузол комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник) – це вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом.
Обслуговування вузлів обліку – це огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційної передачі результатів.
Розмір внеску за заміну вузла(ів) визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних із заміною відповідного вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин). Зокрема витрат, пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку (не більше 15 % вузлів комерційного обліку від усіх вузлів обліку комерційного обліку, що перебувають на абонентському обліку оператора зовнішніх інженерних мереж).
Контакти:
Віктор Сосницький, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою Концерну «МТМ»
мобільний телефон: 099-788-62-52
e-mail: svl.zp.pressa@gmail.com