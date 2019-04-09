Сьогодні в «Агенції регіональних ініціатив» відбулася прес-конференція за участю фінансового директора Концерну «Міські теплові мережі» Надії Павлівни Філіппенко та керівника відділу збуту Концерну «Міські теплові мережі Світлани Іванівни Суліми. В першу чергу пішла мова про зобов’язання по тарифу.