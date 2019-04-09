У справі щодо незаконного переміщення бурштину поставлено крапку

У серпні минулого року запорізькі митники попередили спробу вивезення за межі України найбільшої за всі роки незалежності партії бурштину.
Так, одне із підприємств регіону намагалося в режимі «експорт» здійснити переміщення дорогоцінного каміння вагою 1 тонна 210 кг вартістю 1 219 530 грн з приховуванням від митного контролю. Бурштин фактично замаскували в іншому товарі – топливних пелетах, що ускладнювало його виявлення.
Суд першої інстанції м. Запоріжжя у січні цього року розглянув справу про порушення митних правил та виніс постанову про конфіскацію бурштину в дохід держави з накладенням штрафу у розмірі його вартості, а саме 1,2 млн грн.
У березні Запорізький апеляційний суд виніс постанову про залишення постанови суду першої інстанції без змін, а це значить, що весь конфіскований бурштин буде передано до держскарбниці.