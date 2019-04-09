У ЗНУ проведуть ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Французька мова» та спеціальності «Французька мова та література»

Дата: 10 квітня
Місце: навчальний корпус ЗНУ № 1 (вул. Жуковського, 66 б), ауд.50
https://sites.znu.edu.ua/znu_news/gallery/2019/04/news-46963-ukr-55666858_616554748808043_7529316109292404736_n.jpg
У ЗНУ пройде ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Французька мова» та спеціальності «Французька мова та література»
Час: 13.00
Місце: навчальний корпус №1, ауд. 50 аудиторія
У ЗНУ 10-12 квітня триватиме ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Французька мова» та спеціальності «Французька мова та література».
Нагородження переможців – 12 квітня о 16.00 за адресою: навчальний корпус №3, ауд. 307.
Контакти: 067 294 11 26
Ірина Євгенівна Шаргай, завідувач кафедри романської філології