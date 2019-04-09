Відкриттям мультимедійної лабораторії та висаджуванням алеї у ЗНУ почала роботу Асоціація випускників

На факультеті журналістики Запорізького національного університету відбувся Установчий форум Асоціації випускників факультету. Під час заходу разом зібралися випускники різних років, серед них – відомі журналісти, його викладачі, студенти, а також фахівці, які плідно співпрацюють із ЗНУ. Головною метою структури лишатиметься завдання покращувати медійну освіту разом.
Урочистості розпочалися закладанням Алеї випускників. Усі присутні змогли долучитися до висадки туй, самшиту, троянд. Згодом тут з’явиться і лаванда, а восени – хризантеми. Загалом, ділянка, за словами садівників, оформлюватиметься в англійському (пейзажному) стилі, який нагадує природний ландшафт.
Продовжилися урочистості установчим форумом Асоціації випускників факультету журналістики ЗНУ. На заході затвердили положення Асоціації та обрали її голову й членів правління. Фінальним акордом форуму стало проведення дискусії «Якість журналістської освіти в Україні: проблеми та перспективи». Чимало важливих блоків для обговорення підготували до дискусії самі випускники. Йдеться про важливість таких тем, як критичне мислення, медіакультура, мовна грамотність, медіаправо, медіаграмотність.
Після форуму відбулось відкриття Лабораторії мультимедійної журналістики ЗНУ. Цей захід став можливим завдяки співпраці Запорізького національного університету та факультету журналістики із ГО «Спілка молодих незалежних журналістів» (у рамках проекту «Бюро аналітично-розслідувальної журналістики»). Першим заходом, який відбувся в лабораторії, став тренінг випускниці факультету журналістики ЗНУ, власного кореспондента програми «Вікна» у м. Дніпро телеканалу «СТБ» Софії Богуцької. Його провідною темою стало обговорення специфіки роботи спецкора. Крім того, на факультеті тривали й інші майстер-класи фахівців.
Для довідки
За результатами дослідження від ГО «Детектор медіа» факультет журналістики ЗНУ (бакалаврат) посідає 3 місце серед українських ЗВО. На факультеті працюють базові для медіафахівців структури: інтернет-радіо «Юніверс», телестудія, портал «Пороги», прес-служба ЗНУ та редакція Обласної академічної газети «Запорізький університет». Не менш важливим складником поступу факультету є й грантова діяльність. Варто відзначити серед основних поточних її досягнень – участь у проекті Еразмус+ (напрямок КА2) «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм».
Прес-служба ЗНУ
Відкриттям мультимедійної лабораторії та висаджуванням алеї у ЗНУ почала роботу Асоціація випускників
На факультеті журналістики Запорізького національного університету відбувся Установчий форум Асоціації випускників факультету. Під час заходу разом зібралися випускники різних років, серед них – відомі журналісти, його викладачі, студенти, а також фахівці, які плідно співпрацюють із ЗНУ. Головною метою структури лишатиметься завдання покращувати медійну освіту разом.