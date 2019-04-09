Національні теледебати мають відбутися в студії Суспільного — ЦВК

Сьогодні, 9 квітня, Національна суспільна телерадіокомпанія України та Центральна виборча комісія провели спільний брифінг на тему порядку проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України перед другим туром виборів.
Тетяна Сліпачук, голова ЦВК, зазначила, що теледебати за Законом “Про вибори Президента України” регулюються ст. 62 й проводяться Суспільним мовником за рахунок коштів державного бюджету. Саме такі дебати, за словами голови ЦВК, відповідають і закону, і міжнародній практиці.
“Я хочу наголосити, що ті дебати, які встановленні частиною 1-5 статті 62-ї, відповідають міжнародній практиці й відповідно до постанови №472 від 5 травня 2014 року відповідають чотирьом базовим принципам, які мають бути дотримані при проведенні такого роду дебатів.
По-перше, це проведення їх [прим. ред. — дебатів] незаангажованою компанією. Ми маємо Суспільного мовника, який відповідає за їхнє проведення та організаційну структуру. Дебати мають бути вседоступні: усі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу. Далі — чітка структура: таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на запитання та відповіді. У рамках цього таймінгу кандидати мають зосередитися на тому, щоб донести до виборця свої базові принципи, свою позицію. Усе те, що вони мають додати до передвиборчої кампанії, яка цього дня (а це остання п’ятниця перед днем тиші) має бути завершена. І четвертий принцип, на якому я б наголосила, це неприпустимість агітаційної символіки. Тобто в студії не має бути жодної символіки стосовно одного чи іншого кандидата, а ведучий не має бути ніким іншим, окрім як модератором. Він має відстежувати дотримання кожним із кандидатів тієї структури, яка була.
Тому з боку ЦВК (і я впевнена, ми почуємо те саме від наших колег) буде забезпечено все для того, щоб наші кандидати використали цю можливість і дали можливість нам із вами, виборцям, зрозуміти й визначитися зі своєю позицією”, — сказала Тетяна Сліпачук.
Детальний порядок проведення національних теледебатів визначено відповідним Положенням про порядок проведення НСТУ передвиборчих теледебатів між кандидатами на пост Президента України, що затверджено Постановою Центральної виборчої комісії, зазначили на брифінгу.
Зокрема, Положення передбачає, що теледебати між кандидатами проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України, організовуються Суспільним мовником в останню п’ятницю (19 квітня) перед днем повторного голосування на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення в прямому ефірі з 20.00 до 21.00 і тривають 60 хвилин безперервного ефірного часу. Якщо кандидати не з’являються в ефір у зазначений час, то на екрані в цей час повинен розміщуватися відповідний текст повідомлення.
Зі свого боку голова правління Суспільного мовника Зураб Аласанія запевнив, що телерадіокомпанія повністю готова до проведення національних теледебатів за законом:
“Суспільний мовник готовий до проведення таких дебатів. Не зважаючи на все, що відбувається навколо в наших із вами колах і політичних колах теж. Ми бачимо цю активність, і я дуже радію з того, що ЦВК усе ж таки зайняла свою позицію, від самого початку твердо й чітко окреслила: де саме і як саме мають відбуватися дебати.
Так само підтверджую позицію Суспільного мовника України: готовий за всіма чотирма пунктами, які зараз були зазначені тут, і готовий до будь-яких викликів.
Ми з вами розуміємо, про що йдеться: доволі суворий формат, жорсткі правила й умови того, що саме є дебатами. Ми готові проводити їх саме в такому форматі, як зараз було описано. А після того — готові надати кандидатам можливість більш вільно, скажімо так, поза межами офіційних дебатів за державні кошти, провести те, що можна називати ток-шоу — більш вільне, з експертами, із журналістами, із вами, із колегами, з усіма, якщо вони до цього будуть готові”, — сказав голова правління Суспільного Зураб Аласанія.
Щодо можливих дебатів на НСК “Олімпійський” у Центральній виборчій комісії зазначили: такі заходи є формою передвиборчої агітації, що регулюється ст. 58 Закону “Про вибори Президента України” й не заміняють національних теледебатів у студії Суспільного мовника. Кандидати мають право проводити такі заходи самостійно за власним бажанням і домовленістю між собою.
“Усе інше, про що кандидати можуть домовитися між собою, наприклад, у форматі ток-шоу чи у форматі дебатів у будь-якому іншому місці, якщо ми дивимося статтю 58-му Закону, яка регламентує проведення передвиборчої агітації, вона також надає кандидатам можливість зробити такого типу спільний захід. Основна риса цього — це фінансування коштом виборчих фондів кандидатів, це дотримання рівності, тобто не може бути так, щоб один із них мав більше можливостей, ніж інший. І, будь ласка, це також є важливим для суспільства, для того, щоб побачити й інший формат, але його треба відрізняти від того, про який ми говорили спочатку”, — сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
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