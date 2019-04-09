Запоріжці висадили нові дерева та прибрали Парк Перемоги

У суботу, 6 квітня, в запорізькому Парку Перемоги відбулася акція «Зелене місто Z», ініціатором якої виступила Громадська організація «Справжні дії».
У заході взяли участь понад сто небайдужих до проблем екології міста запоріжців, які висадили нові дерева – черемху та вербу, саджанці останньої містяни принесли із собою. Також учасники акції, прибираючи парк та прилеглі до нього території, зібрали понад 80 мішків сміття, розчистили від старого гілля галявини та вивезли два причепи мотлоху.
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Акція проводилася з метою привернути увагу влади до ситуації у Парку Перемоги, зберегти улюблене місце відпочинку запоріжців від забудови та домогтися у покращенні догляду за територією і зеленими насадженнями.
Найбільш засміченою виявилася територія від 5-ої міської лікарні до парку, а також паркова зона вздовж річки, прилегла до житлових будинків. Збирати довелося поліетиленові пакети, пластикові та розбиті скляні пляшки, використані шприци, побутові відходи та багато іншого брухту.
Партнерами заходу виступили ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» та особисто його директор Олександр Губницький, а також керівництво та працівники КП «Титан». До організації долучилися місцеві бізнесмени, підприємці, екологи, студенти.
«Приємно, що нашу ініціативу підтримали такі гарні, свідомі та небайдужі до свого міста люди. На екоакцію прийшло багато молоді і пенсіонерів, родин із дітьми. Участь у акції взяли деякі запорізькі бізнесмени та керівники підприємств. Разом, як єдина згуртована команда, ми навели лад у парку. Коли відчуваєш таку підтримку, хочеться працювати ще й ще, аби наші парки ставали більш чистими та комфортними, а місто кращим», – розповіла голова ГО «Справжні дії» Валерія Салтан.
Висадкою дерев та прибиранням території у Парку Перемоги акція «Зелене місто Z» не завершується. Організатори повідомляють, що подібні заходи проводитимуться й надалі.
Нагадаємо, нещодавно ГО «Справжні дії» звернулася до органів влади із клопотанням надати Парку Перемоги статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Запорізька облдержадміністрація схвалила відповідне клопотання.
На сьогодні парк знаходиться на балансі ДП «Запорізьке лісомисливське господарство», і у підприємства немає ресурсів для його розвитку, осучаснення та оновлення.