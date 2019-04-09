Жінки активніше опановують нові професії

Нині жінкам притаманне поєднання суспільних функцій, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю, та сімейних обов’язків, з чим вони вдало вправляються. Їх внутрішній потенціал зростає, вони прагнуть до професійного розвитку та особистої значимості. Працююча жінка стала бажати досягти достатнього рівню прибутку, який дасть змогу забезпечити себе і своїх близьких. Перед наполегливими та цілеспрямованими відкриваються можливості для більш повної реалізації та розвитку.
Світ стрімко змінюється, професії, які раніше були для жінок заборонені – стають відкритими для них. На сьогодні нікого не здивуєш тим, що жінка – будівельник; жінка – токар; механік … Отже, яке завдання не постане перед жінкою – вона виконає будь-яке.
Існує стереотип, що жінки є менш конкурентоспроможною категорією на ринку праці, що змушує їх іноді відмовлятися від професійного зростання взагалі. Але передумовою досягнення життєвого успіху будь-якої людини – є навчання впродовж життя. Це навчання пристосовуватись до швидких економічних та соціальних змін, які відбуваються в суспільстві, це навчання жити та професійно зростати.
Однією з послуг служби зайнятості, яка могла би допомогти жінці у професійному самовизначенні є професійне навчання.
Так, з числа зареєстрованих безробітних в минулому році проходило підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості понад 1800 жінок, що складає 53% від загальної чисельності громадян, які проходили навчання. Отже, цифри говорять не тільки про гендерну рівність, але і про те, що жінки більш активні на ринку праці.
Служба зайнятості в організації професійного навчання співпрацює з понад 30 професійно-технічних навчальних закладів області та 11 професійно-технічних закладів Державної служби зайнятості. Окрім того, професійне навчання здійснюється у вищих навчальних закладах та безпосередньо на підприємствах будь-якої форми власності.
Цікавою формою професійного навчання сьогодні є навчання за індивідуальними планами та програмами.
Так, протягом 2018 року 184 жінки пройшли таке навчання, з них 32 – вперше здобули професію за направленням служби зайнятості та 160 – оволоділи новою професію. Сфери економічної діяльності різноманітні це: тістороб, кухар, швачка, перукар, а також машиніст (крана) кранівник, та інші. Понад 1300 жінок підвищили свою кваліфікацію під час стажування у роботодавців-замовників кадрів.
Вже в січні-березні поточного року проходило навчання майже 500 жінок. Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповіла: «В умовах досить жорсткої конкуренції на ринку праці зростає кількість жінок, які шукають нові шляхи для реалізації власного потенціалу, це дає потужний поштовх для пошуку нових сфер застосування власної праці. Завдяки службі зайнятості у них є така можливість, а саме підвищити кваліфікацію на курсах підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу для відкриття власної справи. У минулому році 30 жінок скористались цією послугою, а у січні-березні поточного року вже 10 жінок стали підприємницями».
Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47