Економічна кібернетика в ЗНУ – це сучасно!

У витоків кожного успішного підприємства
варто один раз прийняте сміливе рішення
Пітер Дракер
Сучасні ринкові умови ставлять перед вищою освітою необхідність пошуку нових шляхів підвищення якості підготовки фахівців. Випускники повинні бути не тільки всебічно розвиненими, а й ініціативними, здатними працювати в команді і знаходити нестандартні рішення. Саме економічна кібернетика дає необхідні для сучасного ринку праці навички, дозволяє моделювати і прогнозувати соціально-економічні процеси, а економісти-кібернетики володіють інструментарієм пошуку оптимальних управлінських рішень, який дозволяє заглядати на два-три кроки вперед.
Для досягнення цих цілей у навчальному процесі Запорізького національного університету застосовуються різні сучасні методики. Так на кафедрі економічної кібернетики в роботі зі студентами активно використовуються ділові ігри. Вже протягом восьми років спільно з ТОВ «ПРОКОМ» (директор Бутенко С.М.) проводиться ділова гра «Конкурс проектів автоматизація бізнес-процесів в економіці». Саме в такій формі розвиваються практичні навички проведення системного аналізу бізнес-процесів різного рівня, застосування сучасних комп’ютерних технологій, розвиваються в майбутніх фахівців аналітичні здібності, навички до спільних дій у нових непередбачуваних ситуаціях, формуються вміння критичного аналізу інформації та прийняття на його основі рішень.
Цього року тема ділової гри – бізнес-аналіз в управлінні Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – задача, яка хвилює більшість мешканців Запоріжжя та інших міст України. Вирішувалося питання: як ефективно управляти своєю спільною житлової власністю. Перед студентами було поставлене завдання проведення на реальних даних аналітичного дослідження – аналізу діяльності ОСББ з використанням комп’ютерних технологій обробки інформації, розробка та обґрунтування проекту вдосконалення бізнес-процесів.
Стартувала ділова гра 15 лютого. У цьому році за перемогу боролися дві команди, що складаються з 5-8 студентів 1-4 курсів спеціальності «Економічна кібернетика». Перша команда ( «ANALYTIX») на чолі з капітаном Шевченко Марією (студенткою 4 курсу) представляла проект управління ОСББ «Космос», в якому відкрито особові рахунки на 60 квартир. Друга команда ( «EVOLUTIO») під керівництвом капітана Шпак Наталії (студентки 4 курсу) представляла проект управління ОСББ «Добробут», в якому відкрито особові рахунки на 72 квартири.
За відведений обом командам час (півтора місяці) їх учасники повинні були розподілити ролі і здійснити аналітичне дослідження діяльності двох конкретних ОСББ з використанням комп’ютерних технологій обробки інформації, розробити проект щодо вдосконалення бізнес-процесів з планування доходів і обґрунтування витрат ОСББ. Результати своїх досліджень учасники гри представили на розгляд компетентного журі і досвідченим економістам-практикам.
До складу журі конкурсу проектів увійшли: директор ТОВ «Проком» Сергій Бутенко (голова журі), декан економічного факультету, професор Алла Череп, завідувач кафедри економічної кібернетики ЗНУ, професор Наталія Максишко, професор цієї ж кафедри Ігор Козін, доценти Олена Макаренко і Віта Лось, представник ЦСО ТОВ «ПРОКОМ» Дмитро Бречко, а також студенти магістратури спеціальності «Економіка» (програми «Економічна кібернетика») Анатолій Пачинок та Ірина Тонких.
Багато зацікавлених гостей зібрало завершення ділової гри на економічний факультет ЗНУ в цей день. Серед них: голова ОСББ «Комфорт-212» Світлана Жівоглядова, бухгалтер ОСББ Олена Суровська, голова ОСББ «АІСТ 8» Дмитро Пархоменко, генеральний директор ТОВ «Видавничий дім «Кераміст» Дмитро Плеханов, радник генерального директора Корпорації «Кераміст» Олександр Карчевський, начальник відділу ІТ ВАТ «Запоріжсталь» Сергій Просвєтов, начальник управління аналізу та оцінки ризиків АТ «Мотор Банк» Віталій Патлах, завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій Інженерного інституту ЗНУ, доцент В’ячеслав Глущевський та інші. Всі вони задавали питання учасникам гри, а також надавали корисні поради щодо вдосконалення їх проектів та актуалізації механізмів управління господарствами. Особливо корисними для студентів стали побажання їх старших товаришів, які вже пройшли через участь у такій грі і зараз успішно працюють на підприємствах міста.
Члени журі та гості відзначили високий рівень теоретичної підготовки учасників, якість роботи, аналітичні навички, логічність викладу інформації, нетрадиційний підхід до роботи, командний дух, а також оцінили перспективи подальшого дослідження і роботи над проектами.
Наприкінці гри, за оцінками журі та результатами таємного голосування всіх присутніх, була визначена команда переможців. Нею стала група «Analytix» під керівництвом капітана команди Марії Шевченко. Крім того, її члени отримали «Дипломи глядацьких симпатій» та пам’ятні призи від організаторів і партнерів. Усіх учасників гри відзначили сертифікатами, а ще – запрошеннями на стажування на базі підприємств і організацій, які представляли гості заходу.
Вітаємо учасників ділової гри і бажаємо їм подальших успіхів у професійному становленні.
Корпорація «Кераміст» завжди підтримує добрі справи, спрямовані на розвиток міста Запоріжжя та Запорізької області. Ось уже з 2018 року сприяє проведенню ділової гри «Конкурс проектів автоматизація бізнес-процесів в економіці», який проводиться в Запорізькому національному університеті.
Розвиток економічної кібернетики та застосування комп’ютерних технологій в управлінні економікою – це сучасно і обов’язково буде сприяти як становленню висококласних економістів, так і розвитку економіки регіону і країни.