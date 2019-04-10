Її величність Музика святкувала визначний ювілей!

Гранд-концертом «Гармонія мистецтв» Запорізька обласна філармонія відзначила свій грандіозний ювілей – 80-річчя від дня заснування. Творчий колектив, талановитих артистів, зірок музичного мистецтва вітали чисельні гості та шанувальники їх творчості. В залі були присутні також ветерани обласної філармонії, які присвятили розвитку закладу своє життя, а серед почесних гостей були також директори обласних філармоній з 9 областей України.
Цього вечора на сцені обласної філармонії звучали пісні та класичні композиції у виконанні академічного ансамблю пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь; струнного квартету під керівництвом лауреата Міжнародного конкурсу Володимира Галіченка; диксиленду артистів академічного симфонічного оркестру під керівництвом Дмитра Мітніка; провідних артистів філармонії, ансамблю бандуристів «Божена», художній керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь. Академічного симфонічного оркестру під керівництвом народного артиста України В’ячеслава Реді.
Нині Запорізька обласна філармонія – провідний творчий осередок, невичерпне джерело наснаги і натхнення для жителів нашої області. Тут опікуються відродженням національного мистецтва, популяризацією народної творчості, збереженням козацьких традицій, підносять класичне музичне мистецтво. Прекрасний колектив філармонії під проводом генеральної директорки Ірини Конарєвої має чисельні творчі здобутки, перемоги у мистецьких конкурсах та унікальні постановки під відкритим небом й чудові концертні програми, які традиційно збирають численні аншлаги.
Багаторічна плідна праця творчого колективу Запорізької обласної філармонії у напрямку збереження та розвитку кращих мистецьких традицій є яскравим прикладом відданого служіння національній культурі. Тож депутатський корпус Запорізької обласної ради ухвалив рішення про клопотання перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Міністерством культури України про надання комунальному закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради статусу національного.
Лариса Юстинюк