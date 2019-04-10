Суд спонукав депутатів облради виконати Закон України про роздержавлення «Запорізької правди»

Наразі, 3 квітня, Третій апеляційний адміністративний суд у місті Дніпро ухвалив рішення на користь газети “Запорізька правда”.
Відмінивши рішення Запорізького окружного адміністраивного суду (суддя у справі Сацький Р.В.), колегія апеляційного суду під проводом судді Л.А Божко задовольнила вимоги позивачки Людмили Вітольдівни Віслоух щодо визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень – обласної ради у питанні роздержавлення газети “Запорізька правда” протиправною, та зобов’язала депутатів вчинити певні дії – а саме: негайно скликати чергову або позачергову сесію, винести питання про реформування ЗП і ухвалити позитивне рішення за вимогами Закону про роздержавлення друкованих державних та комунальних ЗМІ.
Нагадаємо нашим читачам, 1 січня 2016 року вступив у силу Зкон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ від 24 грудня 2015 р №917-VIII, згідно якого облрада як засновник “ЗП” мала вийти із складу засновників і передати права на видання трудовому колективу редакції., а комунальне підприємство КП “Газета “Запорізька правда” ЗОР реформувати у ТОВ.
Трудовий колектив виконав всі умови Закону: провів загальні збори трудового колективу, визначився із подальшою долею газети- зберегти єдине українськомовне видання регіонального рівня із 100 річною історією для запоріжців, і подав інформацію про своє рішення у всі, означені у Законі, інстанції – до Кабміну, Держкомтелерадіо, НСЖУ та до обласної ради. З огляду на цю заяву газета “ЗП” була внесена до єдиного державного реєстру комунальних та державних видань, що реформуються. І понині “ЗП” значиться у цьому реєстрі!
Нагадаю також, що «ЗП» ще у 2016-ому році ставши переможницею всеукраїнського конкурсу видань, що мають реформуватися, отримала патронат офісу ОБСЄ в Україні, який відповідає за розвиток громадянського суспільства, і , здобувши патронат цієї авторитетної організації, отримала юридичний і консультативний супровід процесу роздержавлення від провідних медіа-юристів та медіа-експертів України.
В рамках цього проекту ОБСЄ було розроблено проект рішення про роздержавлення «ЗП» і подано в обласну раду у серпні 2017 року.
Але повернемося до хронології подій. Закон про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ передбачав два етапи. На першому етапі передбачалося уточнити алгоритм процесу роздержавлення – це був пілот. На другому етапі мали роздержавитися всі видання, які не увійшли у перший етап. «ЗП» одразу ж заявила про своє бажання роздержавитися на другому етапі. Але обласна рада у відповідь на заяву колективу газети навесні 2016 року не ухвалила жодного рішення на сесії ( а мала б ухвалити, згідно Закону, що погоджується із позицією редакції!-авт.).
Саме цей момент і є предметом подальшого судового процесу. Попри той факт, що проект рішення про роздержавлення ЗП за допомогою патронату ОБСЄ був готовий вже у серпня 2017 року, його було винесено на розгляд сесії лише у серпні наступного- 2018 року.
Його ініціював голова облради Григорій Самардак. Тоді для ухвалення проекту рішення сесії не вистачило 2-х голосів депутатів. Наступної сесії проект рішення вже виніс депутат Геннадій Фукс ( представник фракції “Батьківщина”). Але цього разу рішення також не було ухвалене. Зазначу, що фракція БПП у повному складі під проводом заступника голови ОДА Едуарда Гугніна, в тому числі і голова облради Григорій Самардак, який на попередній сесії був ініціатором позитивного вирішення питання, проігнорувала голосування. Відтак рішення не було ухвалене. А це означає, що газета мала б бути ліквідована( згідно Закону редакція втрачає Свідоцтво на реєстрацію друкованого ЗМІ, а отже і можливість і надалі видавати газету).
На жаль, мої доводи, а я з трибуни сесії закликала депутатів схаменутися і виконати Закон України, не вплинули на народних обранців.
Оскільки така їх позиція перешкоджає одному з найфундаментальніших прав людини – праву на свободу слова, представниця ГО “Клуб друзів “Запорізької правди”- правозахисниця і громадська діячка Людмила Вітольдівна Віслоух звернулася до суду.
Повторюся, що у Запорізькому окружному апеляційному суді суддя Сацький Р.В. пристав на сторону депутатів, читай чиновників, а не громадян, як того вимагають процеси трансформації, що відбуваються у країні. Адже реформи в Україні, які спричинилися як результат Революції Гідності, направлені саме на те, щоб змінити систему: державна машина має повернутися обличчям до людей і задовольняти інтереси громадян, а не чиновників.Тож пані Людмила Віслоух, як правозахисниця і громадська діячка, не змирилася із таким рішенням судді Сацького і подала апеляцію
Результат апеляційного суду нам вже відомий. Колегія суддів Третього апеляційного адміністративного суду у м.Дніпро у складі суддів Л.А Божко ( головуючий суддя), С.М.Іванова і Ю.В.Дурасової, взявши до уваги, що депутати обласної ради, як громадяни України, мають неухильно виконувати всі Закони України, а як обранці мешканців Запорізької області у своїх рішення дотримуватися інтересів запоріжців ( нагадаю, що право на життя «ЗП» підтвердили запоріжці, бо передплатили газету на 2019 рік!), тож свої дискреційні повноваження( юристи облради на них сильно посилалися, мовляв, згідно цього положення-про дискерційні повноваження – депутати як хочуть, так і ухвалюють свої рішення), депутати мають виконувати у правовому полі нашої держави.
З огляду на ТАКЕ рішення апеляційного суду, яке вступило в силу з моменту його оприлюдення у залі судового засідання, я певна, що трансформаційні процеси(зокрема, зміна вектору спрямування діяльності державної системи з інтересів чиновників на інтереси громадян) відбуваються і вони незворотні.
Вітаю творчий колектив газети і наших шановних друзів – читачів, передплатників і шанувальників з нашою спільною перемогою!
Пряма мова
Ірина Вишнякова, депутатка Запорізької обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації:
– Вважаю за необхідне позитивно вирішити питання з роздержавленням газети. Не маю упередження щодо процесу реформування видання. Треба виконати Закон.
Дмитро Майстро, депутат Запорізької обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою:
– Рішення суду обов’язкове до виконання. Депутати мусять його неухильно виконати.
Наталя Зворигіна