У Запорізькій області за добу піротехніками ДСНС знешкоджено 32 вибухонебезпечних предмета часів минулих війн

9 квітня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено авіабомбу ФАБ-100 – 1 одиниця, артснаряд 152 мм – 1 одиниця, артснаряд 76 мм – 1 одиниця, артснаряд 88 мм – 1 одиниця, мінометні міни 82 мм – 28 одиниць часів минулих війн, які знаходились у лісосмузі поблизу с. Заповітне Кам’янко-Дніпровського району, які було виявлено 08.04.2019 року.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: на пожежі травмувався літній чоловік
9 квітня о 06:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Армавірській в Заводському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горів дах приватного житлового будинку та речі в кімнаті на площі 30 кв.м. Під час пожежі травмувався 75-річний чоловік. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
О 07:15 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 08:30 – повністю ліквідували та
провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу.