Вільнянці прагнуть жити за європейськими стандартами та мріють про міськраду 50 на 50

Приєднавшись два роки тому до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, Вільнянська міська рада прийняла тверде рішення: досягти рівності в громаді, адже це є одним із основних прав усіх громадян та фундаментальною цінністю демократичної держави. Тепер зусилля органу самоврядування спрямовані на виконання Хартії та розробку місцевого Плану дій щодо впровадження в усі сфери життєдіяльності гендерних критеріїв, аби досягти того рівня, який сьогодні в Європі вважається толерантною гендерною політикою. Найважливіше: захистити права жінок, особливо вразливих груп населення, серед яких є чимало тих, хто постраждав від військового конфлікту на Сході України.
На інтерактивній зустрічі в Вільнянській міській раді ці надзвичайно актуальні питання обговорювали з жінками-депутатками, громадськими активістками та керівництвом міста представники Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», який реалізовує проект «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325». Приєднавшись до світової спільноти, Україна вже третій рік поспіль виконує вимоги, які чітко визначені в Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Прийнятий Національний План дій. Ці документи орієнтують саме місцеві громади на створення безпечних умов життя для жінок і дівчат, на забезпечення їхніх прав.
Презентуючи проект, керівниця благодійного фонду Тамара Огородова нагадала присутнім про те, що Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 наполегливо закликає державні та місцеві органи влади до того, щоб жінки були залучені до прийняття важливих рішень. Рівні права та можливості – це невід’ємна частка прав людини.
Вільнянська міська рада першою в області почала запроваджувати європейські стандарти й готова у подальшому приєднатися до виконання Національного плану дій щодо розробки пропозицій по локалізації Резолюції 1325 у своїй громаді. Про це запевнила міський голова Вільнянська Наталія Мусієнко. Вона відзначила надзвичайну працьовитість, ініціативність, душевну доброту міських активісток і депутаток, які готові навести лад не лише в домашньому господарстві та вихованні дітей. Жінка – берегиня свого роду, своєї домівки, свого міста, своєї України. Жінки гинуть за свою країну, а згуртувавшись, вони можуть все заради миру та безпеки в державі.
Під час обговорення виконання Національного Плану дій 1325 та локалізації заходів, спрямованих на поліпшення становища жінок, учасниці зібрання відзначали, що гострі проблеми в місті вирішуються завдяки гендерному бюджетуванню. Прикладом є нічне освітлення, завдяки чому жінкам і дівчатам стало безпечніше ходити містом. Матусі, хто має серйозно хворих дітей, об’єдналися в громадську організацію «Ми зможемо», аби спонукати владу до створення умов для реабілітації.
Є й проблеми, які потребують серйозної уваги: стан доріг, архітектурна доступність, працевлаштування та інші.
Жінки відзначили, що такі зустрічі важливі, бо завдяки заходу дізналися більше про Резолюцію Ради Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека», Національний план дій, обласний План дій. Вони висловили зацікавленість щодо розробки пропозицій по локалізації Резолюції 1325 в своїй громаді.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/2019/04/10/ineractive-meeting-vilniansk/
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений в рамках проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325», що реалізовується за підтримки Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду