Запоріжжя та «Укргазбанк» задоволені результатами спільної роботи

Останні кілька років Запоріжжя активно розвивається. Реалізуються масштабні проекти у різних сферах міського господарства. Головне джерело їх фінансування – бюджет міста. Однак його ресурсів для цього не завжди вистачає. Саме тому місто зацікавлене у залученні кредитних та інвестиційних коштів для фінансування міських програм, впровадження важливих інфраструктурних, енергозберігаючих проектів. Для цього місту потрібні надійні партнери. Одним з них вже кілька років є «Укргазбанк».
Сьогодні міський голова Володимир Буряк зустрівся з представниками банку, щоб обговорити результати спільної роботи і перспективи подальшої співпраці Запоріжжя та цієї фінансової установи.
– «Укргазбанк» показав себе за ці кілька років надійним партнером міської влади у реалізації програм, спрямованих на розвиток Запоріжжя. Можна сказати, що банк підставив місту надійне фінансове плече, відкривши кредитні лінії для впровадження важливих проектів, – наголосив Володимир Буряк.
Один з результатів такої співпраці запоріжці щоденно бачать на вулицях міста. Це автобуси великої місткості. Загалом місто придбало за три роки 95 таких автобусів, 85 з них на умовах договору фінансового лізингу з «Укргазбанком».
– Реалізація програми фінансового лізингу для закупівлі великих автобусів стала справжнім проривом у сфері пасажироперевезень у Запоріжжі. Завдяки цьому ми відкрили маршрути, які з’єднують спальні райони з центром міста. Вже найближчим часом повинен запрацювати ще один такий маршрут, який з’єднає Комунарський та Шевченківський райони, – зазначив Володимир Буряк.
Важливість оновлення громадського транспорту розуміють і представники «Укргазбанку». Відзначають, місто придбало сучасні автобуси, які відповідають європейським вимогам. Це має і екологічні наслідки, адже у порівнянні зі старим рухомим складом значно знижені викиди шкідливих речовин у атмосферу.
Ще одним прикладом співпраці є залучення коштів «Укргазбанку» для продовження будівництва нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя».
– Будівництво пасажирського терміналу – великий проект. На сьогодні вже виконано 90% загальнобудівельних робіт. Це стало можливим у тому числі й завдяки залученню кредитних коштів «Укргазбанку». Керівництво банку прийняло відповідне рішення, а депутати підтримали його на сесії міської ради, – сказав Володимир Буряк.
Директор Запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» Андрій Селезньов відзначив важливість будівництва нового терміналу не лише для Запоріжжя, але й всього регіону.
– Спорудження терміналу – будівництво №1. «Укргазбанк» і далі готовий фінансувати роботи на максимально сприятливих умовах. Адже ми розуміємо, що новий термінал дозволить збільшити пасажиропотік, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Запоріжжя, – заявив Андрій Селезньов.
Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що недостатньо прийняти ту чи іншу програму. Без фінансування це буде звичайною обіцянкою. Для впровадження будь-якого проекту необхідні реальні кошти. Співпраця Запоріжжя та «Укргазбанку» дозволяє їх залучати.
– Банк і далі готовий підтримувати реалізацію програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток Запоріжжя, – підкреслив Андрій Селезньов.
Запоріжжя та «Укргазбанк» задоволені результатами спільної роботи
Останні кілька років Запоріжжя активно розвивається. Реалізуються масштабні проекти у різних сферах міського господарства. Головне джерело їх фінансування – бюджет міста. Однак його ресурсів для цього не завжди вистачає. Саме тому місто зацікавлене у залученні кредитних та інвестиційних коштів для фінансування міських програм, впровадження важливих інфраструктурних, енергозберігаючих проектів. Для цього місту потрібні надійні партнери. Одним з них вже кілька років є «Укргазбанк».