«Запорізька правда» і на танцполі найкраща

Зворушливий віденський вальс у виконанні очільниці «Запорізької правди» Наталії Зворигіної та призера багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів спортивного бального танцю , хореографа ансамблю «Фієста» Запорізького міського палацу творчості дітей та юнацтва Миколи Новотарського журі першого у нашому обласному центрі танцювального конкурсу за участю успішних запоріжців «SUNDANCE» визнало досконалим і відзначило найвищою нагородою.
Творчий проект Світлани Скрипки, керівниці запорізької івент-агенції «Весілля на мільйон» – танцювальний батл «SUNDANCE» зібрав у концертно- ресторанному комплексі «Мануфактура Розенталь» справжній аншлаг.
– Прагнули створити у нашому місті щось захоплююче і незвичайне, подію, яка б підняла і поширила хвилю творчості, душевного піднесення, подарувала запоріжцям радість та естетичну насолоду. Наші хореографи – активні та цілеспрямовані, переможці танцювальних турнірів, представники різних запорізьких танцювальних шкіл, люди, які присвятили себе ритму, музиці і руху. Наші учасники – успішні та перспективні представники бізнесу та влади, люди, які вміють ставити перед собою цілі і досягати їх, – поділилася задумкою Світлана Скрипка. – Пишаюся, що нашій команді це вдалося.
Дійсно, «SUNDANCE» по праву претендує на визнання як топова подія весни у культурному житті нашого обласного центру. Цей танцювальний конкурс у певній мірі наслідує телевізійний проект «Танці з зірками», але відрізняється тим, що зірками в ньому є не естрадні або телевізійні знаменитості, а успішні запоріжці. 20 пар на танцполі «Мануфактури Розенталь» подарували публіці 20 запальних танців у різних стилях і напрямках: сучасні, бальні, латиноамериканські, а також танці народів світу.
За умовами конкурсу, на суд публіки і фахового журі під проводом керівниці Запорізького муніципального театру танцю Лариси Нєвєрової учасники мали за два тижні підготувати та подати повноцінний двохвилинний танцювальний номер. Поціновувачі відмітили їх високий рівень виконавської майстерності у хореографічних постановках в різних стилях: аргентинське танго, бачата, східні танці, контемп та інші сучасні і бальні танцювальні напрямки.
Зокрема, пара у складі художниці і дизайнерки-декоратора Олесі Польової( Вона створює затишні інтер’єри і ландшафти, пише картини маслом і аквареллю, розписує стіни і стелі.- авт.) та заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного колективу вокально-хореографічної студії «Чайка» Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості Юрія Трубчанінова вразили публіку справжньою драматично-хореографічною виставою «Намалюю тобі зорі» у супроводі талановитого вокаліста, вихованця студії «Чайка» Олександра Дрекала.
Аргентинське танго хореографа Клубу соціального аргентинського танго м. Запоріжжя Елли Ліщини та депутата Запорізької обласної ради, начальника відділу цінних паперів, корпоративного секретаря АТ «Мотор Січ» Василя Хвостака і американський трайбл керівниці і хореографа трайбл студії «Табіті» Міли Казімірської та nail-майстрині і інструкторки, офіційноїці представник торгової марки Kmilfo, засновниці Студії нігтьової естетики та фан-клубу успешніх майстрів «Nails_best» Ірини Максименко за задумкою виконавців набули особливого українського національного колориту і викликали у публіки щире захоплення. Ніжну і зворушливу хореографічну композицію «Зародження життя» подарували глядачам перинатальний психолог Юлія Стрельченко і хореограф, учасниця шоу-балету «Форс» (м. Вільнянськ) Анна Демченко. У своєму танці дівчата метафорично і чуйно зобразили таїнство народження, передали саму суть материнства. Запальна бачата головного редактора сайту «ZаБор» Костянтина Алексеєнка та керівнці і викладачки латиноамериканських танців в школі “Amado Dance Studio”, призерки і переможниці багатьох всеукраїнських конкурсів за такими напрямками як сальса і бачата Анастасії Барабаш подарували глядачам чимало приємних емоцій.
– Я приємно вражена, у щирому захопленні від такого чудового культурного заходу, – поділилася директорка Запорізького міського палацу творчості дітей та юнацтва і шанувальниця танцювального мистецтва Людмила Маринюк. – І дуже пишаюся, що хореографи нашого палацу вкотре підтвердили свій високий фаховий рівень. А їх партнерки були просто неперевершені.
Прогноз пані Людмили виправдався. Журі одностайно визнало переможцями конкурсу виконавців віденського вальсу – пару у складі Наталії Зворигіної і Миколи Новотарського.
– Для мене цей конкурс – чергова можливість підтвердити високий рейтинг «Запорізької правди», – відмітила Наталя Зворигіна. – Читачі і шанувальники нашої газети мають ще одну нагоду пишатися своєю дружбою із нашим виданням. Високо ціную їх вірність і відданість газеті та намагаюсь щоразу радувати і приємно дивувати. З особливою радістю зустріла сьогодні серед глядачів голову громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди» Людмилу Зеленюк. Нашу перемогу у цьому прекрасному конкурсі присвячую всім нашим друзям.
Отже, перший танцювальний батл за участю успішних запоріжців «SUNDANCE» відбувся! Він подарував учасникам і глядачам чимало приємних і захоплюючих моментів. У кожного, хто був присутній на заході, зародилося бажання продовжити цей чудовий проект. І у відповідь організатори оголосили, що другий сезон проекту вже заплановано. Він відбудеться вже цьогоріч восени. Тож , шановні друзі, насмільтеся подати заявки – не пошкодуєте!
Організатори і учасники висловлюють подяку партнерам і спонсорам проекту:
Ресторан Мануфактура Розенталь
Агентство Горящих Путівок «Августин»
Богдан Хижняк – вокаліст / звукорежисер
О’Leksa – співачка
Анна Міхно і арт-група «Мадагаскар»
Театр вогню «Магай»
Майстерня їстівної флористики Present_fruits_zp
Їстівні букети від paprika_decor_zp
Служба доставки суші JUST SUSHI
Фестиваль ПРАНА weekend
Творча майстерня Оксани Петренко «Happy Moments»
Королева Фітнес десертів
Дизайнер прикрас з натуральних каменів Бессонова Марина
Натуральна косметика Magic Nature від Таїсії Проценко
Магазин голландських сирів «Сирне королівство»
Авторські прикраси ручної роботи «Graviola»
Квест-рум «Origin Quest»
музей Експериментів
Студія танцю «Alizi Team»
Smooth Lifestile
Косметична компанія Unise
Олександра Воронцова