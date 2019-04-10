Запорізькі комунальні підприємства поповнили місцеві бюджети на 113 мільйонів гривень

У січні-березні 2019 року підприємства комунальної форми власності сплатили до місцевих бюджетів 113 мільйонів гривень податку на прибуток. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, рівень сплати зріс на 69 мільйонів або на 157 відсотків порівняно з минулорічними показниками.
У березні суб’єкти господарювання регіону спрямували до скарбниць громад 75,5 мільйона, що на 47 мільйонів більше, ніж торік.
З початку року значні надходження забезпечили підприємства, які здійснюють господарську діяльність у м. Запоріжжя – 33,5 мільйона, від платників м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів надійшло 4,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 4,2 мільйона, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – більш ніж 1,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 935 тисяч тощо.
Нагадуємо, податок на прибуток комунальних підприємств стовідсотково зараховується до місцевих бюджетів. Основна (базова) ставка податку складає 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області