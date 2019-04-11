Невеличкі громади Запорізької області можуть отримати гроші на реалізацію культурно-мистецьких проектів

В Україні стартує проект «Малі міста – великі враження». Це конкурс для невеличких громад та міст з населенням до 50 тисяч осіб. Його основна мета — збереження культурної спадщини та впровадження нових креативних проектів.
Цього року Уряд виділив на реалізацію конкурсу чималу суму — 50 млн грн. Для порівняння, у 2018-му 8 громад-переможців отримали по 500 тисяч гривень. Збільшення фінансування стало можливим завдяки наполегливій роботі Асоціації міст України.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду зазначив, що проект “Малі міста — великі враження” відкриває весь потенціал української культури і створює можливість для розвитку невеликих громад.
“Думаю, що 50 млн грн, які передбачені у бюджеті цього року, дозволять реалізувати близько ста культурних стартапів у невеликих містах»”, – В.Гройсман.
Тож, хто може брати участь у конкурсі?
Свої пропозиції можуть надавати органи місцевого самоврядування, творчі спілки та просто люди, які бажають внести свій вклад у збереження культурної спадщини.
Головна умова — проводитись ці заходи мають у населених пунктах, де кількість населення не перевищує 50 тисяч осіб.
Цьогорічній конкурс пройде під гаслом «Дивись, Україно!». Експертна рада оцінюватиме оригінальність ідеї, актуальність проекту, його цінність, зміст та послідовність реалізації.
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан минулого року був у складі експертної комісії проекту “Малі міста — великі враження”. Він зазначив, що невеличкі населені пункти є головними зберігачам культурної спадщини та національної ідентичності.
“Асоціація міст України дякує владі за підтримку цієї вкрай важливої ініціативи. Завдяки їй невеликі громади отримують можливість розвиватися, зростати та ставати культурними центрами з власним потенціалом. Я пишаюся тим, що наша Асоціація залучена до такої доброї справи!”, – Олександр Слобожан.
Заявки на реалізацію пілотних культурних стартапів учасники можуть подавати вже з 15 квітня. Переможці будуть визначені 5-го липня 2019 року. І саме з цієї дати розпочнеться реалізація проектів, що мають завершитися до 20 листопада.